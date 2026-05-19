【しまむらのカーデ】→ 出会えたら即カゴIN推奨！ 周りに褒められそう♡「着回しコーデ」

気温が20度を超える日も増えてきたけれど、カットソー1枚では心もとない……。そんな今の時期には、サッと羽織れるカーディガンがあると便利です。気温差対策をしながらシャレ見えも狙うなら、【しまむら】の透かし編みカーディガンに注目。繊細な編地や裾フリルなど女性らしいデザインで、コーデに華やぎを添えてくれそう。オンライン完売の人気アイテムなので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

春らしさを引き寄せる透かし編みカーデ

【しまむら】「ニットカーディガン」\1,639（税込）

春夏らしい抜け感を演出する透かし編みのカーディガン。繊細な編み地と華やかな裾フリルが女性らしいニュアンスを添えながら、襟付きできちんと感もキープ。しまむら好きのインフルエンサー@chii_150cmさんによると「オンラインはすぐに完売しちゃったけど、全店販売だから、まだ出会える可能性大」とのことなので、店舗で見つけたらぜひカゴINして。

デニムコーデに甘さをひとさじ

カジュアルなジーンズに透かし編みカーデで甘さを足すと、ぐっと女性らしい雰囲気に。インナーにキャミソールやノースリーブを合わせて肌見せをすれば、軽やかな装いに仕上がります。足元はバレエシューズで大人可愛くまとめるのも良し、パンプスできれいめに引き寄せるのも◎

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※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M