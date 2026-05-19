女優のエル・ファニング主演のドラマ「マーゴのマネートラブル」のシーズン2制作が決定した。エルがタイトルロールを演じる同コメディドラマは、シーズン1の最終回配信を控えているところだが、新シーズンの制作が発表された。



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製作総指揮も務めているエルはこう声明を発表している。「マーゴのトラブルや創造性、怖いもの知らずの精神と信頼性をシーズン2でも視聴者の皆さんにお届けする機会が得られ、とてもうれしく感じるとともに楽しみな気分です」「ワイルドで波乱万丈な美しい時間を皆さんにお約束します」



ルフィ・ソープ氏による同名小説を原作とした同ドラマでは、赤ん坊と自分の生活を支えるため、オンリーファンズを始めるマーゴの姿が描かれる。



元ウェイトレスの母役を「バットマン リターンズ」のキャットウーマン役で知られる女優ミシェル・ファイファー、元プロレスラーの父を俳優のニック・オファーマンが演じている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）