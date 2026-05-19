俳優の山下智久が主演を務める映画「正直不動産」（川村泰祐監督）のクランクアップ映像が１９日、公開された。スタッフからクランクアップの声がかかると、大きな拍手がわき起こり、メガホンをとった川村監督とガッチリ握手。今年で芸能生活３０周年を迎え「一番初めにドラマに出演させていただいたのは、ＮＨＫの『少年たち』（１９９８年）というドラマでした」とデビュー当時を振り返った。

数々の話題作に出演してきたが、シリーズ化された（＝２作品以上続いた）作品は「コード・ブルー −ドクターヘリ緊急救命−」と「正直不動産」のみ。２０２２年から続く人気シリーズに「そんな奇跡を皆さんと体感することができて、とても幸せに思っております」と感慨深げに語った。また、山下のクランクアップ写真、不動産ブローカー・桐山貴久役の市原隼人と肩を組み、笑顔を見せるメイキング写真が公開された。

同映画は１５日の公開から３日間で観客動員約１３万人、興行収入約１億７９００万円を記録。邦画実写１位のロケットスタートとなった。