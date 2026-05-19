『コンビニ兄弟』第4話 偏屈じじいのやわらかたまご雑炊
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）の第4話が、19日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■第4話のあらすじ
コンビニ嫌いの大塚多喜二（光石研）だが、テンダネスでいつも一人で食事をしている小学生の南方ひかる（渋谷いる太）と出会う。ある日、運動会に来られない父のことでからかわれていたひかるをかばい、「わしが爺さんだ。二人三脚にはわしが出る」と多喜二は宣言してしまう。二人の特訓が始まる。そんな時、純子（街田しおん）は体調を崩し、多喜二はあたふたするが志波（中島健人）とひかるの助言が病と夫婦の絆を癒してくれる。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
コンビニ嫌いの大塚多喜二（光石研）だが、テンダネスでいつも一人で食事をしている小学生の南方ひかる（渋谷いる太）と出会う。ある日、運動会に来られない父のことでからかわれていたひかるをかばい、「わしが爺さんだ。二人三脚にはわしが出る」と多喜二は宣言してしまう。二人の特訓が始まる。そんな時、純子（街田しおん）は体調を崩し、多喜二はあたふたするが志波（中島健人）とひかるの助言が病と夫婦の絆を癒してくれる。