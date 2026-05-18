とちぎテレビ

上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年４人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが１８日、分かりました。捜査関係者の話によりますと少年らは事件について「夫婦に頼まれた」と供述しています。

事件を巡っては１７日、強盗殺人の疑いで横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者２８歳と妻で無職の美結容疑者２５歳が警察に逮捕されました。竹前容疑者の身柄は１８日、宇都宮地方検察庁に送られました。

夫婦は１４日、仲間と共謀して強盗の目的で上三川町上神主の住宅に侵入し、金品を物色中に住人の富山英子さん６９歳の胸などを突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。夫婦は事件当日、すでに逮捕されている実行役の１６歳の少年４人に事件現場とは別の栃木県内で指示を出していたとみられ、竹前容疑者は羽田空港から出国しようとしている寸前に国際線ターミナルで、妻の美結容疑者は横浜市内のビジネスホテルに生後７カ月の長女と一緒にいるところを捜査員が発見し逮捕に至ったということです。

捜査関係者の話によりますと、少年４人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったことが新たに分かりました。少年らは事件について「夫婦に頼まれた」と話し後悔や反省を供述している少年もいるということです。

また、少年４人が現場の住宅まで同乗してきた白い高級外車に逃走時は少なくとも２人が乗れずうち１人は現場近くで通行人に声をかけヒッチハイクで近くの駅まで向かったことも分かっています。車に乗せた人が警察の調べに川崎市の少年と似ていたと話していたということです。外車に乗れなかったもう１人は事件からおよそ３０分後に現場近くで警察官に確保されていました。

竹前容疑者夫婦が住んでいた横浜市のアパート近くでは、犯行に使用されたとみられる白の外車が路上駐車されているのがたびたび目撃されていました。

警察は、匿名・流動型犯罪グループ＝いわゆる「トクリュウ」の犯行とみて、さらに上の立場の指示役がいる可能性も視野に引き続き捜査しています。