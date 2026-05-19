「ツインズ−アストロズ」（１８日、ミネアポリス）

アストロズの今井達也投手が先発マウンドに上がり、ツインズのベルに痛恨の２打席連続アーチを被弾し、マウンドで思わずぼうぜんの表情を浮かべた。五回途中まで無四球投球を見せていた中、ゲームは悪天候により中断した。

初回をストライク先行で三者凡退の立ち上がりを見せた今井。二回、１死からベルに高めに浮いたチェンジアップを捉えられると、打球は弾丸ライナーでバックスクリーンに突き刺さった。打球速度１８１キロ、飛距離１３１メートルの一撃に思わずマウンドの右腕も驚きの表情を浮かべた。だがここから崩れなかった。

次打者にもストライク先行で空振り三振に仕留めると、２死から一ゴロに打ち取って最少失点で切り抜けた。三回は先頭に安打を許すも、後続を併殺打に仕留めるなど３人できっちり抑えた。

しかし四回、先頭に安打を浴び、マウンドでつまずくまさかのボークで得点圏に走者を背負った。ここから２死を奪ったが、前打席で一発を浴びたベルに高めのフォーシームを左翼席に運ばれた。

マウンドで思わずぼうぜんの表情を浮かべた今井。見逃せばボールだった１球を逆方向へ完璧にたたき込まれた。この日は制球も安定し、四回まで無四球投球を見せただけに痛い２発だ。

続く五回は２死からアウトマンに安打を許したところで雨雲の接近により中断。グラウンドには全面シートが敷かれた。

今井は右前腕の疲労により開幕直後に負傷者リスト入り。復帰登板となった前回１１日のマリナーズ戦では４回６失点でメジャー初黒星を喫していた。