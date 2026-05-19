「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが18日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

「1stDVD『相思相愛』5／24に秋葉原でイベントを開催します みなさん、予約はもうバッチリですか？！？」と問いかけ、「撮影は沖縄で行いました この頃はまだ少し肌寒くて、ビーチは風も強くて…そんな撮影中の思い出話も、みなさんとできたら嬉しいなぁと思っていますハート なかなか直接お会いできる機会がないので、今からとっても楽しみです」と布面積が極めて少ない赤いビキニ水着でのビーチ撮影ショットを動画で公開した。曲線美が際立つDVDは29日に発売する。

ファンやフォロワーからも「チャーミングで超可愛い」「ますます魅力的で美しい」「スタイルいい」「横乳も下乳もすっごい」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」を5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。