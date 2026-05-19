1990円から買える！中年男性が買うべき、履くだけでコーデ成立の「ユニクロ＆GU」傑作パンツ5選
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆おじさん世代におすすめの最強パンツ5本
今回はジャンル別に厳選した、おじさん世代におすすめの最強パンツ5本を紹介します。ユニクロひとつ取っても商品ラインナップは膨大で、どれを選べばいいのか分からないという方も多いはず。
そこでスラックスならこの一本、ジーンズならこの一本といった形で、ジャンルごとのナンバーワンだけをピックアップしました。どれも30代から50代まで幅広く履ける、履くだけでコーディネートが成立してしまう傑作ばかり。ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは下記の5アイテムです。
・ユニクロU：タックワイドパンツ 2990円
・ユニクロ：タックワイドパンツ（レディース） 3990円
・GU：ドライタックアンクルパンツ 2990円
・ユニクロJWA：ワイドストレートカラージーンズ 1990円
・ユニクロJWA：ストレートジーンズ／セルビッジ 4900円
◆▼ユニクロU：タックワイドパンツ
まず紹介するのは、ユニクロUのタックワイドパンツ。ワイドテーパードスラックスのナンバーワンです。2990円に値下げ中で、いま超狙い目の一本。
2026年はクラシカルトレンドが全盛期。ストリートトレンドからフォーマル寄りのムードへ完全に切り替わり、その流れの中でゲットしておきたいパンツがスラックスです。デザインはスラックスの王道仕様。バーチカルポケット、両玉縁のバックポケット、ジップフライにベルトループと、フォーマルな作り込みになっています。
商品名にも入っている「タック」とは、フロントのつまみのこと。このパンツには2本のタックが入っており、腰回りに自然なゆとりが生まれます。だからこそ、太いシルエットを綺麗に形成できる構造です。
◆TPOを問わず大活躍する一本
素材はコットン53%・ナイロン47%の混紡。ペラペラの薄手ではなく、しっかりとしたハリと適度な肉感が残されているのが特徴です。通常、ハリのある素材でワイドを組むと、シルエットがドンと太くなり履きこなしの難しい一本になりがち。しかし、このパンツは、ハリと肉感を残したまま、裾までしっかりと整ったシルエットを成立させています。
シルエットはワイドテーパード。太もも部分にしっかりとボリュームを持たせつつ、裾に向かって緩やかに細くなっていく形です。足の形を選ばずスタイルがよく見える万能型で、胴長になりがちな日本人男性にぴったり当てはまるシルエット。サイズはウエスト基準で選ぶのが鉄則です。
カラーは絶対にブラック一択。友達と遊ぶときも、デートでも、ひとりのお出かけでも、TPOを問わず大活躍する一本になります。ワイドテーパードスラックスでナンバーワンの一本を探している方にオススメです。
◆▼ユニクロ：タックワイドパンツ（レディース）
次に紹介するのは、ユニクロのタックワイドパンツ（レディース）。ワイドスラックスのナンバーワンです。こちらもクラシカルトレンドのど真ん中をいくスラックス。
デザインはスラックスの王道仕様。ベルトループ、ポケット、バックの作りまでフォーマルで、大人っぽい仕上がりになっています。
先ほどのタックワイドパンツとは異なり、こちらはワンタック仕様。センタークリースも入っており、ザ・スラックスと言える作り込みです。
◆普通にメンズが履ける作りで違和感なし
レディースアイテムですが、言われなければレディースとは分かりません。メンズが履いても、何の違和感もなく着用できる作りです。素材はポリエステル・レーヨン・ポリウレタンの混紡。レディースのほうが素材がいいことが多く、この一本もまさにその傾向通り、4000円弱でこのクオリティは驚くレベルです。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆おじさん世代におすすめの最強パンツ5本
今回はジャンル別に厳選した、おじさん世代におすすめの最強パンツ5本を紹介します。ユニクロひとつ取っても商品ラインナップは膨大で、どれを選べばいいのか分からないという方も多いはず。
今回紹介するのは下記の5アイテムです。
・ユニクロU：タックワイドパンツ 2990円
・ユニクロ：タックワイドパンツ（レディース） 3990円
・GU：ドライタックアンクルパンツ 2990円
・ユニクロJWA：ワイドストレートカラージーンズ 1990円
・ユニクロJWA：ストレートジーンズ／セルビッジ 4900円
◆▼ユニクロU：タックワイドパンツ
まず紹介するのは、ユニクロUのタックワイドパンツ。ワイドテーパードスラックスのナンバーワンです。2990円に値下げ中で、いま超狙い目の一本。
2026年はクラシカルトレンドが全盛期。ストリートトレンドからフォーマル寄りのムードへ完全に切り替わり、その流れの中でゲットしておきたいパンツがスラックスです。デザインはスラックスの王道仕様。バーチカルポケット、両玉縁のバックポケット、ジップフライにベルトループと、フォーマルな作り込みになっています。
商品名にも入っている「タック」とは、フロントのつまみのこと。このパンツには2本のタックが入っており、腰回りに自然なゆとりが生まれます。だからこそ、太いシルエットを綺麗に形成できる構造です。
◆TPOを問わず大活躍する一本
素材はコットン53%・ナイロン47%の混紡。ペラペラの薄手ではなく、しっかりとしたハリと適度な肉感が残されているのが特徴です。通常、ハリのある素材でワイドを組むと、シルエットがドンと太くなり履きこなしの難しい一本になりがち。しかし、このパンツは、ハリと肉感を残したまま、裾までしっかりと整ったシルエットを成立させています。
シルエットはワイドテーパード。太もも部分にしっかりとボリュームを持たせつつ、裾に向かって緩やかに細くなっていく形です。足の形を選ばずスタイルがよく見える万能型で、胴長になりがちな日本人男性にぴったり当てはまるシルエット。サイズはウエスト基準で選ぶのが鉄則です。
カラーは絶対にブラック一択。友達と遊ぶときも、デートでも、ひとりのお出かけでも、TPOを問わず大活躍する一本になります。ワイドテーパードスラックスでナンバーワンの一本を探している方にオススメです。
◆▼ユニクロ：タックワイドパンツ（レディース）
次に紹介するのは、ユニクロのタックワイドパンツ（レディース）。ワイドスラックスのナンバーワンです。こちらもクラシカルトレンドのど真ん中をいくスラックス。
デザインはスラックスの王道仕様。ベルトループ、ポケット、バックの作りまでフォーマルで、大人っぽい仕上がりになっています。
先ほどのタックワイドパンツとは異なり、こちらはワンタック仕様。センタークリースも入っており、ザ・スラックスと言える作り込みです。
◆普通にメンズが履ける作りで違和感なし
レディースアイテムですが、言われなければレディースとは分かりません。メンズが履いても、何の違和感もなく着用できる作りです。素材はポリエステル・レーヨン・ポリウレタンの混紡。レディースのほうが素材がいいことが多く、この一本もまさにその傾向通り、4000円弱でこのクオリティは驚くレベルです。