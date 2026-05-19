元NMB48の和田海佑（みゆ、29）が18日までに、自身のインスタグラムとXを更新。ランジェリーショットを投稿した。

「今日もかわいいかな？」と題し、「今回も@drw_officialさんで撮影してきたよ かわいい新作たくさんだった これはチョコミントカラーが新鮮で発売がとってもたのしみ」とチョコミントカラーのお気に入りランジェリー姿の自撮りショットをアップした。

また、ランジェリーモデルを務める通販サイトDRW（ドロー）の公式インスタグラムでは「可愛らしい小花柄の刺繍が清楚な雰囲気漂うパステルカラーのランジェリー」と説明された淡い水色やピンクのランジェリー姿も動画で披露している。

さらにXでは「ヤングキングさんで表紙を飾らせていただいてます」と報告い、胸元を大胆に露出した白のタンクトップに工場の作業着を着用した姿をアップした。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛い」「スタイル良すぎて、、、」「えっちぃ」「これはちょっとえっち過ぎ」「ナイスバスト満点」「美の女神降臨」「天使」などのコメントが寄せられている。

和田は兵庫県出身。20年11月にNMB48の研究生公演で劇場デビュー。22年1月に正規メンバー昇格。23年8月発売の28thシングル「渚サイコー！」でシングル表題曲選抜メンバー初選出。25年10月には1st写真集「確信犯」を発売。同11月26日の卒業公演でグループの活動を終了。趣味は野球観戦、ホラー映画鑑賞、占い。158センチ。血液型AB。