こんなにぺらんぺらんで大丈夫…？と思ったけど凄すぎ！スリムで機能的な100均の優秀財布

ミニバッグで出かけたいときは、いつもの財布だとかさばることがありますよね。身軽に持ち運べるお財布をダイソーで見つけたのですが、これが意外と優秀でした！こんなに薄型で大丈夫…？と心配になるほどスリムなのに、中を開くと機能的でびっくり！お金とカードをしっかり分けて収納でき、スマートに使えますよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：PVCカードウォレット（ボールチェーン付）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480623832

必要なお金やカードをスマートに持ち運べる！ダイソーの『PVCカードウォレット』

ミニバッグの日や、なるべく身軽に出かけたい日は、いつもの財布だとかさばる…なんてことがありますよね。そんなときはサブ財布があると便利！

先日ダイソーのお財布売り場で『PVCカードウォレット（ボールチェーン付）』という商品を見つけました。タイポグラフィがあしらわれた、100均には見えないおしゃれなデザインの薄型ウォレットです。

気軽に使えるPVC素材なのと、スリムな形状が気に入って購入してみました。

小銭とカード類をまとめて持ち歩くことができる、シンプルながら便利な機能が備わったウォレットです。

二つ折りなので小銭とカード類をしっかり分けて入れることができ、お会計の際にもたつかずストレスフリーな使い心地です。

コインポケットはファスナー付きで、中身が飛び出さないのが嬉しいポイント。

つまんで開閉するタイプなので、お金をサッと用意できスマートに使えます。

カードポケットにはお札も収納することが可能ですが、二つ折りにしてギリギリ収まるサイズ感です。

最低限の現金をしっかり収納できるので、キャッシュレス決済がメインの方の「もしもの現金用」としても優秀です。

スリムな設計でミニバッグやスマホショルダーバッグにもすっぽり入る！

スリムな設計で、トレンドのミニバッグやスマホショルダーバッグにも難なく収まります。

透明なPVC素材を活かして、あえて中身を見せるのが今っぽくておしゃれ。お気に入りのカードを入れて、アレンジするのもいいかもしれません。

ボールチェーン付きなのでバッグのハンドルに装着すれば、チャームのように使うこともできて必要な時にサッと取り出せます。心配な方はバッグの内側にくるようにウォレットを装着すると安心です。

お気に入りのキーホルダーやカプセルトイなどのマスコットを装着するのもおすすめです。

今回は、ダイソーの『PVCカードウォレット（ボールチェーン付）』をご紹介しました。

メイン財布とは別に、旅行用やフェス用、あるいは食費の仕分け用などにもぴったり！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。