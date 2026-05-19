日本一を目指すって何事…？！「めちゃくちゃスリム！」手に取って驚いた100均のお弁当グッズ

ダイソーで見つけた、日本一スリムを目指したという箸箱セットが想像以上に優秀でした！お弁当バッグの隙間にもスッと収まるほどコンパクトで、持ち歩いても“カチャカチャ音”が鳴りにくいデザインなんです。通勤・通学にもぴったりで、￥110（税込）とは思えない実力派アイテムですよ。詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：音が鳴りにくいスリムはし箱セット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W204×D22×H12mm／箸の長さ 200mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582570221444

手に取ってみて驚いた！本当に細い箸箱セットが便利なんです

ダイソーの行楽グッズ売り場で見つけた『音が鳴りにくいスリムはし箱セット』。

パッケージには「日本一スリムを目指した箸箱セット」と、かなり攻めたキャッチフレーズが書かれていました。

最大の特徴は、奥行きわずか約2.2cmという驚異のスリム設計。お弁当バッグの隙間にもスッと入ります。荷物を少しでもコンパクトにしたい方には、かなり嬉しいサイズ感です。

細かいところまで考えられてる！ダイソーの『音が鳴りにくいスリムはし箱セット』

持ち歩いてみて感動したのが、“カチャカチャ音”の少なさ。

一般的な箸箱って、歩くたびに中で箸が動いて音が鳴りがちですが、この商品は内部に余計な遊びがないので、かなり静かなんです。

さらに嬉しいのが、ケースは極限までスリムなのに、中のお箸は約20cmであること。大人でも使いやすい長さが確保されていて、小さすぎて使いにくいという妥協はありません。

デザインもシンプルなホワイトカラーで、どんなお弁当箱とも合わせやすく、長く使えそうな印象です。

今回はダイソーの『音が鳴りにくいスリムはし箱セット』をご紹介しました。

箸箱は、箸そのものよりケース部分が大きくて、お弁当バッグの中で地味に場所を取る存在。

ですがこの商品は、そんな無駄を徹底的に削ぎ落としているので、一度使うともう普通の箸箱に戻れない…と思ってしまいます！

これだけ工夫が詰まっていて、価格は￥110（税込）。しかも日本製という安心感付きです。気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。