ついに専用品出た！「高さが合わん…と思ってた」片手でスッと取り出せる100均の優秀ホルダー

キッチンポリ袋を箱ごとラップホルダーなどに収納すると、ホルダーの高さと箱の取り出し口が合わないことが気になっていました。できれば箱ごとホルダーに入れたまま、スッとポリ袋を取り出せるのが理想ですよね。そんな悩みを解消してくれる、ポリ袋専用ホルダーがついにセリアから登場！試しに使ってみたら快適でした。

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商品情報

商品名：キッチンポリ袋収納ホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：

【本体外寸】縦55mm×横110mm×奥行91mm

【本体内寸】縦53mm×横106mm×奥行88mm

【シート】縦80×横60mm

耐荷重量（約）：500g

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446032861

さすが専用品なだけある！セリアの『キッチンポリ袋収納ホルダー』

キッチンポリ袋を箱ごとラップホルダーなどに収納すると、ホルダーの高さと箱の取り出し口が合わず、ポリ袋を取り出しにくいなと思っていました。できれば手が届きやすい場所で、箱ごとホルダーに入れたまま袋を取り出したい…！

そんな願いを叶えてくれるアイテム『キッチンポリ袋収納ホルダー』をセリアで発見しました。その名の通り、キッチンポリ袋を箱ごと収納しやすい設計のホルダーです。

専用に作られているホルダーが、身近なセリアで買えるのは嬉しいかぎり！清潔感のあるホワイトカラーでスッキリ使えるのもいいなと思い購入してみました。

粘着シートで取り付けるタイプなので、マグネットやネジなどで固定するタイプと違って、どこでも好きな場所に設置することができます。

本体の外寸サイズは、約縦55mm×横110mm×奥行91mm。内寸サイズは約縦53mm×横106mm×奥行88mmとなっています。

耐荷重は約500gで、ポリ袋の箱や一般的なラップであれば十分に支えられる強度です。

跡が残りにくい粘着シート◎低めの設計でスムーズに袋を取り出せる！

タイル、鏡面、透明ガラス、ステンレス、プラスチック、金属塗装面など、光沢のある平らな面に取り付けることができます。

凹凸のあるざらざらした面、表面がはがれやすい面、曲面、すりガラス、破損の恐れがある薄いガラス、キズのある面、つや消し面、ペンキ塗装面、布やビニールなどの壁面、木壁、石壁、土壁、壁紙、高温になる面などには取り付けることができません。

取り付け方法は簡単で、まず取り付け場所のホコリや汚れ、水気を取り除きます。シートの保護フィルムを剥がし、取り付け面に密着するように、中心から外側に向かって空気を抜くように貼り付けます。

貼り付け後は粘着力を安定させるために1日放置し、しっかりと貼り付いているか確認してから使用することができます。

ちなみに、はがし跡が残りにくい粘着シートを使用しているため、はがした後の心配をせず安心して使える点も高評価ポイント！

本体をシートの突起に差し込んで設置すれば完了です。箱入りのポリ袋や大型のラップを立てて収納でき、使いたい時に片手でサッと引き出せます。

ホルダー自体の高さが低めなので、背の高い箱はぐらつくかも…？と思いきや、実際に設置してみると意外にも安定しています。人気の「アイラップ」もシンデレラフィットし、ガタつくことなく快適に使用できます。

特にアイラップはパッケージが三角形なので、棚におさまりが悪いのも気になっていました。これなら使い勝手もグッと上がります！

今回は、セリアの『キッチンポリ袋収納ホルダー』をご紹介しました。

さすが専用に作られているだけあって、ポリ袋をストレスなく取り出せるようになりました！キッチンポリ袋の収納方法にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。