グラビアアイドルの水咲優美（29）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。イベントで着用したビキニ水着ショットを投稿した。

「最胸リリースイベントありがとうございました〜」と今月10日に発売したDVD「最胸」のイベント来場者に感謝の気持ちを伝えた。

黒い三角ビキニ水着に加え、水色のビキニ水着姿で登壇したショットをアップ。「ちょーーー楽しかった！！！！ 本当にたくさんの方が会いに来てくれて、ソフマップさんで在庫切れになっちゃうくらい皆さん購入してくれたみたいで、、、感激でした 本当に本当にありがとうございました 次回作も楽しみに待っててね！」とつづった。

さらに「あ、今日は数週間ぶりに水着を着たんだけど、、、、むちったね。腹筋消滅した！！！ でもむちればむちるほどみんなが喜んでくれるのなんで？？笑 また筋トレがんばらなきゃーーーーー！！」と自身のボディーについても記した。

ファンやフォロワーからも「最高！最胸！」「スタイルいい」「たまらんスタイル」「セクシー」「ムチムチボディ最高」などのコメントが寄せられている。

水咲はさいたま市出身。13年に芸能界デビュー。19年からグラビア活動を開始。身長164センチ。スリーサイズはB104−W66−H100センチ。バストはHカップ。趣味はサウナ、ピアノ、書道、ダンス。血液型B。