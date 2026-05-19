＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館

【実際の映像】取組後にまたも！2度も起きた珍事

大型新人として注目を集める“イケメン”逸材力士が、初々しい“勘違い”で照れ笑いを浮かべファンを沸かせた。緊張ゆえか2度も続けて勘違いしてしまう珍事に館内からは温かい笑いが起き、ファンからも反響が相次いだ。

今場所プロデビューを果たし、圧倒的な強さで無傷の連勝街道を進んでいる幕下最下位格付出・大森（追手風）。石川県穴水町出身、現在22歳の大森は、身長185センチ・体重120キロという同郷の大横綱・輪島を彷彿させる筋骨隆々とした肉体の持ち主で、背筋は驚異の265キロをマーク。爽やかな凛々しい顔つきも人気を呼ぶ期待の逸材だ。

九日目の5番相撲では、幕下三十九枚目・龍葉山（時津風）と全勝同士の対決。呼出に四股名を呼び上げられた大森は、まだ観客もまばらながら大きな声援が四方八方から飛び交い、その人気ぶりがうかがえる中で土俵に登場した。視聴者も「プロレスラーみたいだ」「男前やなあ」「ダビデ象のような身体だ」と興奮したほか、あまりの声援に「めちゃ人気やん！」「すごい盛り上がり」「歓声エグいw」「幕下と思えない声援w」と驚きの声も寄せられた。

新人らしからぬ落ち着き払った様子で風格を感じさせる大森だったが、土俵に上がった直後、うっかり立ち位置を逆方向に勘違いしてしまう“ハプニング”が発生。慌てて方向転換した大森は恥ずかしそうに照れ笑いを浮かべ、ファンからは「どしたｗ」「かわいいw」「笑ってるやん」「初々しいのぉ」とコメントが相次いだ。

その後の取組では、立ち合い両手をしっかりついてから低い姿勢で当たった大森。頭を下げてぶつかると即座に回り込んで突き落としを決め、鮮やかに快勝した。大森はこれで無傷の5連勝となる白星。敗れた龍葉山は1敗目を喫した。一瞬で決めた勝利にファンは「つよw」「合気道でみるやつだ！」「リプレイ欲しい」「イケメンで上手いのかよ」と称賛の声を上げた。

確かな実力で圧勝した大森は、取組後、勝ち名乗りを受けると立ち上がってまたもや逆方向に体を向けてしまう“ハプニング”。まだ本場所が不慣れだからか、あるいは緊張していたからか、2度続けて勘違いしてしまうまさかの事態に、客席からは温かい笑いと拍手が発生。「あれｗ」「みんな笑顔」「かわよ」「慣れない感じがまたいいね」と視聴者もほっこりしていた。