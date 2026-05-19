女子プロゴルファーの原英莉花が１８日（日本時間１９日）、自身のインスタグラムに新規投稿。同じ「黄金世代」の渋野日向子との２ショットなどを公開した。

原は「ぴなことのいつも楽しいあれこれ」と題し、２ショット写真をアップ。ドライバーのヘッドに写る２人の表情を自撮りした様子や、私服姿で笑みを浮かべているシーンなども公開。さらにティーグラウンドで太陽の光を浴びるショットは幻想的だ。

ファンも「ひな子さんとの夕焼け？朝焼け？めちゃくちゃカッコイイ」「シブコとのツーショットは、なぜか安心と嬉しさがある…黄金世代のみんな！これからも仲良く競い合って日米での活躍を祈っております！」「お茶目さがあって素敵デス」「戦士の休息ですね」と反響の声を上げた。

原は米ＬＰＧＡツアー・みずほアメリカオープンで９位、続くクローガー・クイーンシティ選手権で１６位タイと２戦連続で奮闘。「本当に２４時間が短すぎるなー反省と後悔も、成長痛だと思いたい。向き合い続けるのだ。そしてチャンスが来たら、ちゃんと掴むのだ！眠れぬ夜も爆睡してケロッとしてやる」とつづり、「今週はオフウィーク ５週連続＋３６ホールの予選会戦い終わりましたー。明日はちょっとだけ寝坊してもいいかな」とつづっていた。