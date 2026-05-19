【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋めるひらがな2文字を考えてみよう！ ヒントは裁縫
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、上等な織物の呼び名、裁縫の土台となる技術、そして精密機器のトラブルを表す言葉という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
ほ□□の
き□□い
が□□け
ヒント：上等な糸を用いた格調高い織物、学校の授業などで最初に習う、衣服を製作する際の手仕事の基本的な技法、そしてディスプレイの特定の点が表示されなくなってしまう現象を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そぬ」を入れると、次のようになります。
ほそぬの（細布）
きそぬい（基礎縫い）
がそぬけ（画素抜け）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、いにしえの格調高い織物の名称、手芸の基本として大切にされる技術、そしてデジタル画面の不具合を指す言葉を組み合わせました。共通の「そぬ」という音が、織り機の音が響く工房の風景から、丁寧に針を動かす時間、さらに液晶パネルを注視する現代的な場面までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、上等な織物の呼び名、裁縫の土台となる技術、そして精密機器のトラブルを表す言葉という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ほ□□の
き□□い
が□□け
ヒント：上等な糸を用いた格調高い織物、学校の授業などで最初に習う、衣服を製作する際の手仕事の基本的な技法、そしてディスプレイの特定の点が表示されなくなってしまう現象を思い浮かべてみてください。
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正解：そぬ正解は「そぬ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そぬ」を入れると、次のようになります。
ほそぬの（細布）
きそぬい（基礎縫い）
がそぬけ（画素抜け）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、いにしえの格調高い織物の名称、手芸の基本として大切にされる技術、そしてデジタル画面の不具合を指す言葉を組み合わせました。共通の「そぬ」という音が、織り機の音が響く工房の風景から、丁寧に針を動かす時間、さらに液晶パネルを注視する現代的な場面までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)