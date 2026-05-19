ネイマールが２年７か月ぶり復帰！ ブラジル代表が北中米W杯のメンバー26人を発表！
ブラジルサッカー連盟は現地５月18日、北中米ワールドカップに臨むブラジル代表メンバー26人を発表した。
カルロ・アンチェロッティ監督が率いるセレソンには、攻撃の軸であるヴィニシウス・ジュニオールをはじめ、マテウス・クーニャやカゼミーロなど主力が順当に選出された。
また、しばらく代表から外れていたサントスのネイマールが復帰。2023年10月以来、２年７か月ぶりの招集となった。
北中米W杯ではグループCに入り、モロッコ、ハイチ、スコットランドと同居するブラジル。４年に１度の祭典に挑むメンバーは以下のとおりだ。
GK
アリソン・ベッカー（リバプール／イングランド）
エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
ウェヴェルトン（グレミオ／ブラジル）
DF
アレックス・サンドロ（フラメンゴ／ブラジル）
ブレーメル（ユベントス／イタリア）
ダニーロ（フラメンゴ／ブラジル）
ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
イバニェス（アル・アハリ／サウジアラビア）
レオ・ペレイラ（フラメンゴ／ブラジル）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ウェズレイ（ローマ／イタリア）
MF
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ダニーロ・サントス（ボタフォゴ／ブラジル）
ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）
ルーカス・パケタ（フラメンゴ／ブラジル）
FW
エンドリッキ（リヨン／フランス）
ガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル／イングランド）
イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）
ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ネイマール（サントス／ブラジル）
ラフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
ハイアン（ボーンマス／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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カルロ・アンチェロッティ監督が率いるセレソンには、攻撃の軸であるヴィニシウス・ジュニオールをはじめ、マテウス・クーニャやカゼミーロなど主力が順当に選出された。
また、しばらく代表から外れていたサントスのネイマールが復帰。2023年10月以来、２年７か月ぶりの招集となった。
GK
アリソン・ベッカー（リバプール／イングランド）
エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
ウェヴェルトン（グレミオ／ブラジル）
DF
アレックス・サンドロ（フラメンゴ／ブラジル）
ブレーメル（ユベントス／イタリア）
ダニーロ（フラメンゴ／ブラジル）
ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
イバニェス（アル・アハリ／サウジアラビア）
レオ・ペレイラ（フラメンゴ／ブラジル）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ウェズレイ（ローマ／イタリア）
MF
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ダニーロ・サントス（ボタフォゴ／ブラジル）
ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）
ルーカス・パケタ（フラメンゴ／ブラジル）
FW
エンドリッキ（リヨン／フランス）
ガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル／イングランド）
イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）
ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ネイマール（サントス／ブラジル）
ラフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
ハイアン（ボーンマス／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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