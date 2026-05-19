ヒカルと同居の企業家と美容外科開業医が結婚「この人を絶対に不幸にしない自信はある」／全文
YouTuberのヒカルの同居人で起業家の飯田祐基（34）が19日までにXを更新。美容外科開業医の向山綾子氏との結婚を発表した。
「兼ねてよりお付き合いをしておりました向山綾子さんと、結婚することになりました」と発表しツーショット写真を公開。「彼女の生き方や考え方を、心から尊敬しています。 そんな人と、これから先の人生をともに歩んでいきたいと思い、プロポーズしました。新しい挑戦のタイミングでの結婚で、今すぐ最高の環境を用意できるかはわかりません。それでも、この人を絶対に不幸にしない自信はある。そう思えたから、決めました。一生をかけて、大切にします」と力強くつづった。
以下、発表全文。
ご報告
兼ねてよりお付き合いをしておりました
向山綾子さんと、結婚することになりました。
いつも僕のそばで、
どんな時も変わらない笑顔でいてくれる人です。
彼女の生き方や考え方を、心から尊敬しています。
そんな人と、これから先の人生をともに歩んでいきたいと思い、プロポーズしました。
新しい挑戦のタイミングでの結婚で、今すぐ最高の環境を用意できるかはわかりません。
それでも、この人を絶対に不幸にしない自信はある。
そう思えたから、決めました。
一生をかけて、大切にします。
近い将来、世界一幸せな女性にします。
プロポーズの様子はリプライの動画でご覧いただけます。
今日だけ、お祝いのコメントをいただけたら感しいです。
飯田祐基