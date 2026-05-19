YouTuberのヒカルの同居人で起業家の飯田祐基（34）が19日までにXを更新。美容外科開業医の向山綾子氏との結婚を発表した。

「兼ねてよりお付き合いをしておりました向山綾子さんと、結婚することになりました」と発表しツーショット写真を公開。「彼女の生き方や考え方を、心から尊敬しています。 そんな人と、これから先の人生をともに歩んでいきたいと思い、プロポーズしました。新しい挑戦のタイミングでの結婚で、今すぐ最高の環境を用意できるかはわかりません。それでも、この人を絶対に不幸にしない自信はある。そう思えたから、決めました。一生をかけて、大切にします」と力強くつづった。

以下、発表全文。

ご報告

兼ねてよりお付き合いをしておりました

向山綾子さんと、結婚することになりました。

いつも僕のそばで、

どんな時も変わらない笑顔でいてくれる人です。

彼女の生き方や考え方を、心から尊敬しています。

そんな人と、これから先の人生をともに歩んでいきたいと思い、プロポーズしました。

新しい挑戦のタイミングでの結婚で、今すぐ最高の環境を用意できるかはわかりません。

それでも、この人を絶対に不幸にしない自信はある。

そう思えたから、決めました。

一生をかけて、大切にします。

近い将来、世界一幸せな女性にします。

プロポーズの様子はリプライの動画でご覧いただけます。

今日だけ、お祝いのコメントをいただけたら感しいです。

飯田祐基