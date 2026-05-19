中村江里子、着物姿の…フジ同期入社アナとの貴重な“再会ショット”公開「凄い２ショット」「絵になります」
フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子が19日までに自身のインスタグラムを更新。フジテレビ時代の同期との2ショットを公開した。
【写真】超貴重…着物姿の近藤サトとの2ショットを公開した中村江里子
中村は「1991年入社！！！！」と書き出すと、「同期のサトが南仏の家に遊びにきてくれた様子が、16日土曜日にテレビ朝日 "鶴瓶孝太郎"で放送されました」と、近藤サトとの2ショットを添えて報告。
続けて「入社した時、新宿にあった旧フジテレビ社屋のアナウンス室で、2人で1つのデスクを共有していました。全くキャラクターの違う私達ですが、
やはり信頼して信用して、一緒にいなくても心強い味方」と同期だからこその信頼感を語った。
この投稿には「物凄い２ショット」「絵になりますね」「どこか感慨深いものを感じます」「美しい」との反響が寄せられている。
中村は1999年3月にフジテレビを退社し、2001年9月にフランス人実業家シャルル・エドワード・バルト氏と結婚。生活の拠点をパリに移し、04年に長女、07年に長男、10年に次女を出産した。なお、昨年9月からはイタリア・ミラノに1年間の“短期移住”をしている。
【写真】超貴重…着物姿の近藤サトとの2ショットを公開した中村江里子
中村は「1991年入社！！！！」と書き出すと、「同期のサトが南仏の家に遊びにきてくれた様子が、16日土曜日にテレビ朝日 "鶴瓶孝太郎"で放送されました」と、近藤サトとの2ショットを添えて報告。
やはり信頼して信用して、一緒にいなくても心強い味方」と同期だからこその信頼感を語った。
この投稿には「物凄い２ショット」「絵になりますね」「どこか感慨深いものを感じます」「美しい」との反響が寄せられている。
中村は1999年3月にフジテレビを退社し、2001年9月にフランス人実業家シャルル・エドワード・バルト氏と結婚。生活の拠点をパリに移し、04年に長女、07年に長男、10年に次女を出産した。なお、昨年9月からはイタリア・ミラノに1年間の“短期移住”をしている。