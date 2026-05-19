＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】接触→話題を呼んだ咄嗟の対応（実際の様子）

4戦全勝同士という注目の力士による白熱した一番で、土俵上でまさかの“接触事故”が発生した。激しい攻防の末、転倒した力士と行司が激しく交錯し、館内は一時騒然。しかし、その直後に勝った力士が見せた“咄嗟の神対応”に対し、称賛と驚きの声が相次いで寄せられた。

仕切り直して、問題の場面は幕下二十二枚目・天空海（立浪）と幕下三十七枚目・安響（安治川）の一番だ 。全勝同士の好カードとなったこの対戦は、天空海が安響を小手投げで下して5勝目を挙げたが、その決着の瞬間に誰もが肝を冷やすハプニングが待ち受けていた。

立ち合い、激しく突き押して前に出ようとする安響に対し、天空海は土俵際でこらえながらいなして体勢を入れ替える。攻守が目まぐるしく変わる中、天空海が力強く腕を引っ掛けて豪快な小手投げを打つと、安響はたまらず土俵上に転倒。その勢いのまま、安響の体が土俵中央で構えていた行司の木村悟志の足元へ激突した。バランスを崩した木村悟志が土俵下にずり落ちそうになり、よろめいた直後、勝負を決めた天空海が咄嗟に行司の体をそっと抱きとめて守った。

天空海の紳士的かつ迅速な対応により、行司の木村悟志は転ぶことなく、すぐさま冷静に天空海へと軍配を上げて仕事を完遂した。一連の様子に館内からは安堵の声とともに大きなどよめきが沸き起こり、ABEMAの視聴者コメント欄も「接触事故発生」「あくあそっと抱きとめた」「行司に抱きついたlove」「ずり落ちなくてよかった」「行司も守るAQUA」と大盛り上がりを見せていた 。なお、敗れた安響は今場所初黒星となる1敗を喫した 。（ABEMA／大相撲チャンネル）