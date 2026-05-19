アフリカ疾病対策センター（CDC）によると、エボラ出血熱によるこれまでに確認された死者は100人を超えた/Jospin Mwisha/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）アフリカのコンゴ民主共和国とウガンダで発生したエボラ出血熱の流行を食い止めるため、国際的な取り組みが続けられている。アフリカ疾病対策センター（CDC）によると、これまでに確認された死者は100人を超えた。米国は流行地域からの入国を制限する公衆衛生法を発動させた。

米CDCは18日、コンゴ民主共和国で活動する米国人1人のエボラ陽性が確認されたと発表した。国際慈善団体サージによると、エボラ出血熱の症状を発症し、検査で陽性となったのはキリスト教伝道師のピーター・スタフォード医師。妻と別の医師（いずれも流行発生時に患者を治療していた）は経過観察を行っているが、現時点では無症状だという。夫婦の4人の子どもについても経過観察を行っている。

支援団体はコンゴ民主共和国の状況について、長年に及ぶ戦闘や援助の削減によって「とてつもない規模で人道危機が深まった」と指摘する。同国では1月以来、数千人が死亡し、多数が避難を強いられた。国際NGOのオックスファムによると、本来であれば今回の流行を数週間前に検知できていたはずの監視システムが、戦闘激化の影響で機能しなかった。

米CDCは同日、米国への入国を制限する公衆衛生に関する連邦規則第42編（タイトル42）を発動した。期間は18日から少なくとも30日間とする。

タイトル42は1944年に制定され、コロナ禍の2020年3月から23年5月に初めて発動された。エボラ対応を目的とする今回の発動は2度目となる。

アフリカCDCの18日の発表によると、コンゴとウガンダでエボラの感染が疑われる症例は395例、関連する死者は106人となった。米保健当局は、検査で陽性となった米国人を含む7人を、同国からドイツに移送する手続きを進めている。