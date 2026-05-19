◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースのロバーツ監督が１８日（同１９日）、敵地・パドレス戦を前に会見し、宿敵の印象を語り、日本人右腕の名を挙げた。ロバーツ監督は「わたしが監督として最初に指揮した試合がパドレス戦だった。前田健太がホームランを打った記憶がある」と即答。その上で「ここは本当に美しい球場だし、ファンも素晴らしい」と白い歯を見せた。

前田はメジャーデビュー戦となった１６年４月６日のパドレス戦では自ら本塁打を放ち、７回無失点の快投。指揮官にとってはパドレスが初めて指揮した相手だった。今季は試合前時点で０・５差と切迫。首位攻防３連戦の初戦を迎える。

大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。現在、４試合連続安打中と好調なだけに、４戦ぶり８号に期待がかかる。先発マウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。相手先発は右腕Ｍ・キング。今季は９試合に登板し、３勝２敗、防御率２・６３と安定した成績をマークしている。