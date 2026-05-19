簡単に解錠されてしまう可能性あり！ダイヤル錠の危険な落とし穴とは！？【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

ダイヤル錠の危険な落とし穴とは

簡単に解錠されてしまう可能性!

3桁のダイヤル錠の組み合わせは1,000通り

よく利用されている錠前に、あらかじめ決められた3桁の数字にダイヤルを合わせることで解錠できる3桁ダイヤル錠があります。

暗証番号であるこの3桁の数字は「積の法則」で求めることが可能です。1桁がそれぞれ0から9の10通りずつあるので、3桁では10を3 回かけた1,000通りになります。

1,000 通りもあるのだから安全だろうと思っている人も多いでしょう。しかし実は、簡単に開けられてしまう可能性が非常に高いのです。

最長でも十数分で開けることができる

000 から順番に001、002と、1秒に1つのペースで番号を合わせていけるとすれば、1,000通りの番号を試すのに必要な時間は最大でも1,000 秒（16 分40秒）しかかかりません。当初の印象よりも、ずっと短時間で鍵を開けることができてしまいます。

さらに、000～499までの前半に開く番号が設定されていたとすれば、8分20秒以内に開けられてしまうということです。

これが1桁多い4桁のダイヤル錠になると、考えられる暗証番号は10 を4回かけた1万通りあります。この場合、1秒に1つの番号を試すことができたとしても、最大で1万秒（2時間46分40秒）かかることに。

鍵を開ける番号が前半に設定されていたとしても、解錠には1時間24 分程度かかり、1桁増えることで安全性が10倍高くなるのです。

出典：『マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話』