ドル円理論価格 1ドル＝157.70円（前日比+0.41円）
ドル円理論価格 1ドル＝157.70円（前日比+0.41円）
割高ゾーン：158.69より上
現値：158.90
割安ゾーン：156.70より下
過去5営業日の理論価格
2026/05/18 157.28
2026/05/15 156.78
2026/05/14 157.09
2026/05/13 157.03
2026/05/12 157.05
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
割高ゾーン：158.69より上
現値：158.90
割安ゾーン：156.70より下
過去5営業日の理論価格
2026/05/18 157.28
2026/05/15 156.78
2026/05/14 157.09
2026/05/13 157.03
2026/05/12 157.05
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。