エアウォータが破竹の９連騰、シティインデックスが大株主浮上で株高後押し

エア・ウォーター<4088.T>が破竹の９連騰と気を吐いている。産業用ガスの大手で多様な業界ニーズに対応しており、医療用酸素ではトップシェアを誇るほか、半導体向けで高水準の需要を獲得している。そうしたなか、旧村上ファンド系でアクティビストとして名を馳せるシティインデックスイレブンスが１８日付で関東財務局に提出した大量保有報告書によると、シティインデックスイレブンスと共同保有者の同社株式保有比率が５．８６％と、新たに５％を超過したことが分かった。



保有目的は「株主価値向上に資する、資本政策及びコーポレートガバナンス等に関する助言及び提案」としており、提案の内容については「資本政策の変更（増配及び自己株式取得）」と「株式の非公開化（ＭＢＯも対象）」を含むとしており、足もと同社の株価を刺激する格好となっている。



出所：MINKABU PRESS