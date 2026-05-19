三菱ＵＦＪなど銀行株が堅調、市場予想上回るＧＤＰで日銀利上げシナリオ意識◇

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>が買われ、前日大幅安となったみずほフィナンシャルグループ<8411.T>が反発するなど、銀行株が堅調に推移している。内閣府が１９日に発表した２０２６年１～３月期の国内総生産（ＧＤＰ）は、物価変動を除いた実質の季節調整値が年率換算で２．１％増、前期比０．５％増となった。市場予想は年率換算が１．６％増、前期比０．４％増だった。２四半期連続のプラス成長で、市場予想を上回った。これらを背景に、マーケットでは国内景気の底堅さとともに、６月の金融政策決定会合で日銀が利上げに踏み切る可能性が意識され、銀行株に支援材料となったもようだ。東京きらぼしフィナンシャルグループ<7173.T>や、ちゅうぎんフィナンシャルグループ<5832.T>、山梨中央銀行<8360.T>など地銀株も総じて高い。



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出所：MINKABU PRESS