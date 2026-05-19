19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比32.7％減の574億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.4％減の391億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 金融 <1632> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> が新高値。業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ東証ＲＥＩＴ <2066> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が4.10％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が3.85％高、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が3.77％高、ＮＥＸＴ 銀行 <1631> が3.40％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳドイツ株式・ＤＡＸ <2860> が3.25％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> は3.39％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.31％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は3.14％安、ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし <2647> は3.11％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.11％安と大幅に下落している。



日経平均株価が179円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金226億2600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均327億2500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が44億9600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が36億9200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が19億6900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が16億400万円の売買代金となっている。



株探ニュース