―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の5月15日から18日の決算発表を経て19日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　日邦産業 <9913>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比7.8％増の22.6億円に伸びたが、27年3月期は前期比11.9％減の20億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9913> 日邦産業 　　　東Ｓ 　 -18.11 　　5/18　本決算　　　-11.86
<7084> スマイルＨＤ 　東Ｇ　　 -6.07 　　5/18　本決算　　　　　－

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

株探ニュース