フリーアナウンサー神田愛花（45）が18日放送されたフジテレビ系「真剣遊戯！THEバトルSHOW」に出演。おぎはやぎ小木博明について「本当に嫌な人」とクレームをつけた。

神田は番組最後に放送された「未公開トーク集」の中で、「小木さんは本当に嫌な人で…」と切り出した。そして「私が夫（18年に結婚したバナナマン日村勇紀）とお付き合いしてることが週刊誌に載った時にラジオで、（小木が）“ヒムケンはあの女と絶対別れた方がいい”って言ったんです！」とその理由を明かした。

すると、小木は「いや、だから…、日村さんのこと好きになるわけないじゃん、まず、女性が」と釈明。神田は「なる、なる、なる！」と切り返したが、小木は「“日村さんを好き”っていうのおかしいから絶対利用されてるんだよって。日村さんにも連絡して“別れろ”って何度も（言った）。結婚するまで個人的に（日村から）言われて“いや、結婚しない方がいい”って（言った）」と当時の真意に関する説明を続けた。

そして「で、（結局結婚して）うまくいってるから、“良かったね”っていう話をこないだした。“俺が間違ってた”ってちゃんと（伝えた）。でも（当時の神田のことを）本当に嫌いだったの、俺も」と“小木節”いつものようにいじると、神田は「小木さん！」と笑いながら小木にツッコミを入れていた。