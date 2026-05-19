覚醒剤の密売を繰り返していたとして逮捕・起訴された暴力団員らの男２人の裁判員裁判の初公判が１８日、甲府地裁（西野牧子裁判長）であった。

公判では男らが２週間程の期間で、山梨県内などで９９回もの覚醒剤取引を行っていたことが明らかにされた。取引は県内の大手スーパーやコンビニ店などで行われていたといい、県内でも危険な薬物犯罪が身近に潜んでいる実態が浮き彫りとなった。（前田智貴、次井航介）

１袋１万円

麻薬特例法違反や覚醒剤取締法違反などに問われたのは、指定暴力団稲川会山梨一家組員の男（５５）（甲府市国母）、無職男（５６）（同市国母）の両被告。

起訴状などによると、両被告は仲間と共謀して２０２５年１月以降、笛吹市などで、男性らに覚醒剤などを有償で譲り渡すなどしたとされる。

この事件では、両被告らから覚醒剤を買ったとして、県内を中心に１７人が覚醒剤取締法違反（所持）容疑などで摘発されている。

検察側の冒頭陳述などによると、両被告は１９〜２１年、府中刑務所（東京都府中市）に服役していた際に同房となったことで知り合った。

出所後の２４年１０〜１２月頃、覚醒剤の密売を行っていた組員男に対して無職男が、「手伝わせてほしい」と依頼し、２人で密売をするようになったという。

２人は覚醒剤を０・２グラムずつビニール袋に小分けにして販売しており、値段は１袋１万円。２５年１月下旬から２月上旬の２週間程度で、少なくとも９９回の違法薬物の取引を行い、取引額は計１２４万円に上っていたとも指摘された。

スーパーやコンビニ駐車場などで

覚醒剤の仕入れや管理は組員男が担い、客とやりとりして取引場所を決めていたのが無職男だった。客から電話で「ガンコロ（覚醒剤の隠語）２つ」などと注文を受けると、笛吹市や甲府市などの大手スーパーやコンビニ店の駐車場などに無職男が赴き、軽乗用車の中などで売買していたという。

この事件では約１６０グラムの覚醒剤が県警に押収されているが、証人尋問では、捜査に携わった捜査員が出廷し、「（押収した覚醒剤は）今までの捜査経験の中では相当に多い量だった」などと証言した。

一方の弁護側は、「車内で行われていた取引が全て成立したわけではない」と説明し、「（取引の成立は）５７回で７３万５０００円だった」などと主張した。

公判は１９日も行われ、２１日に結審する予定。

「覚醒剤は一獲千金のチャンス」

ある県警幹部は、県内の薬物犯罪を巡っては近年、覚醒剤よりも大麻などの摘発の方が目立つ傾向にあると指摘するが、「摘発されていない覚醒剤の密売は少なからずある」として、今回の事件が「氷山の一角」とみている。

生成や入手が難しいこともあり、覚醒剤の末端価格は大麻などに比べて高くなっているといい、「覚醒剤の売人は一獲千金のチャンス。時代の変化とともに、捜査の目をかいくぐろうと秘匿性の高い通信アプリなどを使ってやりとりしていることも考えられる」と話した。