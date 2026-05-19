しっかり眠り、テレビ出演前。目、キマってます（笑） ©新日本プロレス

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―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］―

新日本プロレスの人気プロレスラーにして「100年に一人の逸材」と言わしめ、プロレスラーを引退したばかりの第11代社長（’23年12月就任）棚橋弘至が、日々の激務のなかでひらめいたビジネス哲学を綴っていく。今回は「睡眠のコツ」について。棚橋社長はいったいどんな結論に至ったのか。（以下、棚橋弘至氏の寄稿）
◆vol.72 全力で一日を過ごすために、大事にしたい「睡眠」のコツ

　皆さん、夜はよく眠れていますか？

　僕はといえば、とてもよく眠れています。イメージ通りですかね。

　毎朝6時に目覚ましはセットしているのですが、ほぼ毎日、目覚ましより早く起きてぼーっとしているところで、目覚まし時計がけたたましい音で鳴り始め、「ビクッ！」てなるルーティンを性懲りもなく続けています（笑）。

　やはり【睡眠】というのは大事ですよね。脳を休めたり、体を成長・回復させたり、気持ちを切り換えたり。ええ、当たり前のことを言っていますが……。

　とにもかくにも「よく頑張った日は充実感と疲労感でぐっすり眠れた！」みたいな経験が、皆さんもあるのではないでしょうか？

　一日のパフォーマンスを上げるためにも、この睡眠について理解を深めていただこう、というのが今回のテーマです。

　睡眠の状態には2種類【レム睡眠】と【ノンレム睡眠】があり、レムは【REM】と書き【Rapid Eye Movement／急速眼球運動】の頭文字を取っています。つまり、目を閉じていても、瞼の下で眼球が動いている状態＝眠りが浅い状態なんですね。

　この睡眠の質の向上が、仕事のパフォーマンスを上げるならば、新日本の社員やプロレスラーたちには、よく眠ってもらいたい。

　やはり、寝不足のプロレスラーは勝率が悪そうですしね……（笑）。

　では、まず睡眠に関係するホルモン【メラトニン】を覚えてください。

　そして、このメラトニンをつくるためには【セロトニン】というホルモンがまずは必要なんですね。

　この【セロトニン】というホルモンは、別名【幸せホルモン】と言われていまして、ぜひともたくさん分泌していただきたいやつです。

　このように【セロトニン】が睡眠の質に強く関係してくるので、皆さんには出し方を教えます。

　有名な方法としましては、日光を浴びる。もう一つは、バナナを食べる。

　うん。イージー。

　僕がDoleさんがスポンサーのラジオ番組をさせていただいているから言うのではなく、幸せホルモン【セロトニン】の原材料となるアミノ酸、トリプトファンがバナナに含まれているからなのです。バナナすごいよね。

　それに加えて、一日が充実していると、眠る前に「今日も良く頑張ったな」って思えて、よく眠れたりします（個人の意見）。

　ぜひ、皆さんも実践してみてくださいね。

　良い睡眠のために気をつけたいのは、眠る前のコーヒーとか。カフェインやスマホの光などは、眠りを浅くしてしまうので注意ですね。

　さ、明日からもしっかり眠って、全力を出していきましょう……！

◆今週のオレ社訓　〜This Week’s LESSON〜

【セロトニン】で睡眠の質と、日中のパフォーマンスを向上！

＜文／棚橋弘至　写真／©新日本プロレス＞

―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］―

【棚橋弘至】
1976年生まれ。新日本プロレスの第11代社長（’23年12月就任）。’26年1月4日を以て現役を引退。キャッチコピーは「100年に一人の逸材」