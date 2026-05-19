「寝不足のプロレスラーは勝率が悪そう…」棚橋弘至社長が社員に伝えたい、睡眠と仕事パフォーマンスの関係
―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］―
新日本プロレスの人気プロレスラーにして「100年に一人の逸材」と言わしめ、プロレスラーを引退したばかりの第11代社長（’23年12月就任）棚橋弘至が、日々の激務のなかでひらめいたビジネス哲学を綴っていく。今回は「睡眠のコツ」について。棚橋社長はいったいどんな結論に至ったのか。（以下、棚橋弘至氏の寄稿）
◆vol.72 全力で一日を過ごすために、大事にしたい「睡眠」のコツ
皆さん、夜はよく眠れていますか？
僕はといえば、とてもよく眠れています。イメージ通りですかね。
毎朝6時に目覚ましはセットしているのですが、ほぼ毎日、目覚ましより早く起きてぼーっとしているところで、目覚まし時計がけたたましい音で鳴り始め、「ビクッ！」てなるルーティンを性懲りもなく続けています（笑）。
やはり【睡眠】というのは大事ですよね。脳を休めたり、体を成長・回復させたり、気持ちを切り換えたり。ええ、当たり前のことを言っていますが……。
とにもかくにも「よく頑張った日は充実感と疲労感でぐっすり眠れた！」みたいな経験が、皆さんもあるのではないでしょうか？
一日のパフォーマンスを上げるためにも、この睡眠について理解を深めていただこう、というのが今回のテーマです。
睡眠の状態には2種類【レム睡眠】と【ノンレム睡眠】があり、レムは【REM】と書き【Rapid Eye Movement／急速眼球運動】の頭文字を取っています。つまり、目を閉じていても、瞼の下で眼球が動いている状態＝眠りが浅い状態なんですね。
この睡眠の質の向上が、仕事のパフォーマンスを上げるならば、新日本の社員やプロレスラーたちには、よく眠ってもらいたい。
やはり、寝不足のプロレスラーは勝率が悪そうですしね……（笑）。
では、まず睡眠に関係するホルモン【メラトニン】を覚えてください。
そして、このメラトニンをつくるためには【セロトニン】というホルモンがまずは必要なんですね。
この【セロトニン】というホルモンは、別名【幸せホルモン】と言われていまして、ぜひともたくさん分泌していただきたいやつです。
このように【セロトニン】が睡眠の質に強く関係してくるので、皆さんには出し方を教えます。
有名な方法としましては、日光を浴びる。もう一つは、バナナを食べる。
うん。イージー。
僕がDoleさんがスポンサーのラジオ番組をさせていただいているから言うのではなく、幸せホルモン【セロトニン】の原材料となるアミノ酸、トリプトファンがバナナに含まれているからなのです。バナナすごいよね。
それに加えて、一日が充実していると、眠る前に「今日も良く頑張ったな」って思えて、よく眠れたりします（個人の意見）。
ぜひ、皆さんも実践してみてくださいね。
良い睡眠のために気をつけたいのは、眠る前のコーヒーとか。カフェインやスマホの光などは、眠りを浅くしてしまうので注意ですね。
さ、明日からもしっかり眠って、全力を出していきましょう……！
◆今週のオレ社訓 〜This Week’s LESSON〜
【セロトニン】で睡眠の質と、日中のパフォーマンスを向上！
＜文／棚橋弘至 写真／©新日本プロレス＞
―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］―
【棚橋弘至】
1976年生まれ。新日本プロレスの第11代社長（’23年12月就任）。’26年1月4日を以て現役を引退。キャッチコピーは「100年に一人の逸材」
新日本プロレスの人気プロレスラーにして「100年に一人の逸材」と言わしめ、プロレスラーを引退したばかりの第11代社長（’23年12月就任）棚橋弘至が、日々の激務のなかでひらめいたビジネス哲学を綴っていく。今回は「睡眠のコツ」について。棚橋社長はいったいどんな結論に至ったのか。（以下、棚橋弘至氏の寄稿）
◆vol.72 全力で一日を過ごすために、大事にしたい「睡眠」のコツ
僕はといえば、とてもよく眠れています。イメージ通りですかね。
毎朝6時に目覚ましはセットしているのですが、ほぼ毎日、目覚ましより早く起きてぼーっとしているところで、目覚まし時計がけたたましい音で鳴り始め、「ビクッ！」てなるルーティンを性懲りもなく続けています（笑）。
やはり【睡眠】というのは大事ですよね。脳を休めたり、体を成長・回復させたり、気持ちを切り換えたり。ええ、当たり前のことを言っていますが……。
とにもかくにも「よく頑張った日は充実感と疲労感でぐっすり眠れた！」みたいな経験が、皆さんもあるのではないでしょうか？
一日のパフォーマンスを上げるためにも、この睡眠について理解を深めていただこう、というのが今回のテーマです。
睡眠の状態には2種類【レム睡眠】と【ノンレム睡眠】があり、レムは【REM】と書き【Rapid Eye Movement／急速眼球運動】の頭文字を取っています。つまり、目を閉じていても、瞼の下で眼球が動いている状態＝眠りが浅い状態なんですね。
この睡眠の質の向上が、仕事のパフォーマンスを上げるならば、新日本の社員やプロレスラーたちには、よく眠ってもらいたい。
やはり、寝不足のプロレスラーは勝率が悪そうですしね……（笑）。
では、まず睡眠に関係するホルモン【メラトニン】を覚えてください。
そして、このメラトニンをつくるためには【セロトニン】というホルモンがまずは必要なんですね。
この【セロトニン】というホルモンは、別名【幸せホルモン】と言われていまして、ぜひともたくさん分泌していただきたいやつです。
このように【セロトニン】が睡眠の質に強く関係してくるので、皆さんには出し方を教えます。
有名な方法としましては、日光を浴びる。もう一つは、バナナを食べる。
うん。イージー。
僕がDoleさんがスポンサーのラジオ番組をさせていただいているから言うのではなく、幸せホルモン【セロトニン】の原材料となるアミノ酸、トリプトファンがバナナに含まれているからなのです。バナナすごいよね。
それに加えて、一日が充実していると、眠る前に「今日も良く頑張ったな」って思えて、よく眠れたりします（個人の意見）。
ぜひ、皆さんも実践してみてくださいね。
良い睡眠のために気をつけたいのは、眠る前のコーヒーとか。カフェインやスマホの光などは、眠りを浅くしてしまうので注意ですね。
さ、明日からもしっかり眠って、全力を出していきましょう……！
◆今週のオレ社訓 〜This Week’s LESSON〜
【セロトニン】で睡眠の質と、日中のパフォーマンスを向上！
＜文／棚橋弘至 写真／©新日本プロレス＞
―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］―
【棚橋弘至】
1976年生まれ。新日本プロレスの第11代社長（’23年12月就任）。’26年1月4日を以て現役を引退。キャッチコピーは「100年に一人の逸材」