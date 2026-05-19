広い範囲で続いていた晴天と夏のような暑さは19日（火）まで。20日（水）以降は、西日本から東日本を中心にすっきりしない天気が続いて“梅雨のはしり”となりそうです。

■天気は西から下り坂 あす以降は曇りや雨ですっきりせず

19日（火）も本州付近は高気圧圏内で、晴れる所が多いでしょう。日中は強い日差しが照りつけて、各地で5月とは思えない暑さが続きそうです。ただ、西から近づく前線の影響で天気はゆっくり下り坂で、夜は九州や四国で雨の降りだす所があるでしょう。

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そして、20日（水）はこの雨雲が西日本から東日本に広がり、その後、21日（木）には、九州〜東北にかけての広い範囲で傘の出番となりそうです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、雨雲が発達し、局地的に雷を伴って雨脚の強まる所もあるでしょう。22日（金）は前線が南下して本州付近から離れるため、西日本や東日本はいったん雨のやむ所もありそうですが、23日（土）〜24日（日）は再び前線が北上傾向で、西日本〜東日本は雨の降る所が多くなりそうです。

■雨とともに気温も“大幅ダウン”か

この雨を境にヒンヤリとした空気に入れ替わるため、極端な暑さが続いている気温にも大きな変化があらわれそうです。東京都心を例にみると、予想される最高気温は、19日（火）は29℃、20日（水）は28℃と7月並みの暑さが続く見込みですが、21日（木）は23℃、そして22日（金）には21℃と4月下旬並みの予想です。季節外れの夏のような暑さから一転して季節感が逆戻りしますので、羽織るもので上手に調節し、激しい寒暖差による体調の変化にご注意ください。