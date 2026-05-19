バラバラになった5つのひらがなを組み合わせて、ある単語を完成させましょう！ 今回のお題は「つ き あ い た」です。制限時間は1分！ あなたの語彙力と柔軟な発想力が試されます。パズル感覚で脳を活性化させて、全問正解を目指しましょう。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

一見すると意味のない文字列も、並び替えるだけで誰もが知っているアノ単語に早変わりします。頭を柔らかくして、1分以内の正解を目指してチャレンジしてみてくださいね！

問題：「つ き あ い た」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

つ き あ い た

ヒント：最後の文字は「つ」

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正解：たいきあつ

正解は「たいきあつ」でした。

▼解説
正解は、地球を囲む空気の重さによる圧力「大気圧（たいきあつ）」でした！ ヒントの「つ」を最後に置くことで、スムーズに導き出せたでしょうか？

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)