フリーアナウンサーの中村江里子（57）が19日までに自身のインスタグラムを更新。フジテレビ時代の同期との2ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「1991年入社！！！！」と題して投稿。

「同期のサトが南仏の家に遊びにきてくれた様子が、16日土曜日にテレビ朝日 "鶴瓶孝太郎"で放送されました」と報告し、フジテレビに同期入社した近藤サトとの2ショットなどを公開した。

そしてフジテレビ時代の素敵な思い出を回想した。「入社した時、新宿にあった旧フジテレビ社屋のアナウンス室で、2人で1つのデスクを共有していました。担当番組の時間帯も全く違い、すれ違いばり。でも、たまにアナウンス室で一緒になると2人で給湯室でお湯呑み洗いながらおしゃべりしたり！！(平成一桁の時代)全くキャラクターの違う私達ですが、やはり信頼して信用して、一緒にいなくても心強い味方」と明かした。

「この時もおしゃべり止まらず、今更ながらに知った事があったり、楽しい時間でした。7月にまた一緒に食事するので楽しみ。グレイヘアでお着物着ていると、めちゃくちゃ落ち着いて見えますが、サトはおっちょこちょいさんです」とつづった

ハッシュタグでは「#大好きな仲間」と記した。

ネットでは「物凄い2ショット」「とても素敵！」「お美しい」「どこか感慨深いものを感じます」「いつも見惚れてしまいます」などの声があがった。