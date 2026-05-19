ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦の試合前に取材に応じ、大谷翔平投手（31）について言及した。

打撃不振に陥っていた大谷だが、前日17日（同18日）のエンゼルス戦で3安打を放つなど、前カードは3試合で13打数6安打と復調気配を見せた。

指揮官は「翔平については、よりエネルギーが戻っているように感じる。今日はブルペンに入ったばかりなので、今は少し疲れているかもしれないが、試合が始まれば準備はできていると思う。数日の休みは、彼の体にも心にも良かった」と語り、13、14日（同14、15日）のジャイアンツ戦2試合で打者として休養したことが奏功したとうなずいた。

今カード3戦目となる20日（同21日）に先発マウンドに立つ予定で、この日の試合前練習でブルペン入り。登板4試合ぶりに投打同時出場が予定されている。投手としてはここまで7試合で3勝2敗、防御率0・82と圧倒的な数字を残しており、MVP、サイ・ヤング賞のダブル受賞の可能性については「今やっていることを続ければ、かなり高いと思う」と期待を寄せ「本当に素晴らしい投球をしているし、打撃もこれからさらに良くなると思っている。だから、可能性は十分あると思う」とエールを送った。