高市早苗首相の演説の特徴は何か。政治学者の森川友義氏は「前総理の石破氏とは真逆で、『断定』と『曖昧さ』を絶妙に兼ね備えているのが、高市氏の演説の持ち味だ」という――。

※本稿は、森川友義『政治家の「答えない」技術』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。

写真＝共同通信社 衆院本会議で答弁する高市早苗首相＝2026年4月14日 - 写真＝共同通信社

■異彩を放つ「冷静さ」

高市早苗は、戦後日本の政治の中でも特別な存在である。保守の理念を受け継ぎながら、同時に女性政治家としての象徴でもある。彼女の語りは静かで、感情を強く表に出さない。

それでも言葉の一つひとつに確信がある。怒りや悲しみを顔に出さず、落ち着いた声で語る姿は、国民に安定した印象を与える。強さを誇るのではなく、内に蓄えて見せるタイプのリーダーである（ただし、しばしば場所をわきまえない関西弁は鼻につく）。

高市の言葉には、派手さがない代わりに信頼感がある。声は低く、表情は動かず、話すテンポは一定である。語尾がはっきりしており、内容が整理されている。

政治家がしばしば感情で訴えようとする中で、彼女の冷静さは異彩を放つ。政治とは感情のぶつけ合いではなく、規律の積み重ねであるという考えが、彼女の語りの根底にある。この独特の話し方は、「内に沈めた強さ」から生まれている。

■「女性であること」は語らない

保守の政治家は、国家や伝統を守る言葉を多く使う。高市もそれを語るが、違うのはその声が女性の身体から発せられる点にある。男性政治家が力強さや迫力で押すのに対し、高市は抑制と統制によって聞き手を引きつける。感情を抑えることが弱さではなく、逆に信頼を生む手段となる。冷静さが威厳(いげん)を生み、規律が説得力を高める。

彼女はまた、女性であることを必要以上に語らない。そこにかえって重みがある。性別を強調せず、仕事の内容で勝負する態度が、政治家としての信頼を支える。

2025年10月の総裁選の際に「女性である私が……歴史的な瞬間だと思っております」と述べたときも、感情を抑えていた。個人の喜びを前に出すのではなく、日本の政治史における1つの節目として語ったのである。

高市にとって政治とは、競争や対立の場ではなく、秩序と責任の場である。彼女の話し方は、言葉を整え、声を制御し、態度で信念を示すものである。国家への忠誠を感情ではなく姿勢で示すその語りが、保守の言葉に新しい形を与えている。静かな強さと規律の言葉。それが高市早苗の言葉の核にある。

■「責任」「覚悟」「使命」を多用

高市構文には、はっきりした特徴がある。彼女は「責任」「覚悟」「使命」といった言葉を繰り返す。この反復が、彼女の政治家としての信念を象徴している。政策を説明するよりも前に、自分の姿勢や生き方を伝える。その語り方の中心にあるのが、働くことへの決意である。

自民党総裁就任の演説で、高市はこう語った。「わたくし自身も、ワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いて、まいります」。これは単なる働く意欲の表明ではない。自分を国家に捧げるという誓いに近い言葉である。

5回の「働いて」という繰り返しは、意味よりもリズムに力がある。聴く人の体に響き、努力の重さを感じさせる。言葉が祈りのように変化し、使命という抽象的な観念が、身体的な行動の感覚へと転じるのである。

高市が語る「責任」は、個人の道徳ではなく、国家に仕える義務を意味している。政治家は私的な存在ではなく、役割そのものとして生きる人間であるという考えがそこにある。

■私＝国家の代弁者

だから彼女が「私」と言うとき、その言葉はすでに「国家」を含んでいる。個人の意思を超えて、国家を語る声になっているのである。使命や責任という語が文の最初に置かれると、感情が整理され、語り全体に緊張感が生まれる。国民がその言葉を聞いて「揺るぎがない」と感じるのは、感情を消しているからではなく、感情を制御しているからである。

高市の言葉には、個人を国家の代弁者に変える仕組みがある。たとえば彼女の著書『日本を守る 強く豊かに』というタイトルであるが、この「強く豊かに」は総理就任後もしばしば用いている。この一文には主語がない。誰が守るのか、誰が豊かにするのかが示されないまま、「日本」という語だけが中心に置かれている。

主語を消すことで、読み手は自然に「自分もその一部である」と感じる。構文の省略が、国家を主語に立てる効果を生み出している。

このように、使命や責任を語る言葉は、政治的メッセージであると同時に、国民を安心させる呪文のような働きを持つ。硬い言葉づかいが誠実さを生み、抑えた口調が信頼を呼ぶ。高市早苗構文は、声を荒らげずに権威をつくり出す話し方である。

政策を語る一方で、自分という存在を「国家に仕える者」として神聖化する。その語りは、静かでありながら、どの政治家よりも強い響きを持つ言葉である。

写真＝iStock.com／imacoconut ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imacoconut

■「適時適切に判断する」という曖昧な断定

高市構文には、「断定」と「曖昧(あいまい)さ」が同時に存在する。強く言い切っているようでいて、実は内容を限定しない言葉を選ぶことが多い。

「靖國神社参拝は適時適切に判断する」という発言は、その代表的な例である。この言葉は一見やわらかく、聞く人に余地を残すように聞こえるが、意味としては非常に強く、立場を動かさない。判断の時期や内容を示さないことで、批判を避けつつ、自分の権威を保っているのである。

「適時適切」という表現は、もともと官僚の文書などでよく使われる日本的な言い回しである。曖昧なようでいて、責任を持った態度を示す効果がある。高市はこの表現を政治の場で巧みに使う。判断を「未来」に預けることで、まだ決まっていない問題に対しても、すでに答えを持っているかのように見せることができる。

結果がどうなっても、この言葉は否定されない。言葉の中に逃げ道と権威の両方を組み込んでいる。これは説明を避けるためではなく、自分の主導権を保つための戦略である。

写真＝iStock.com／TokioMarineLife ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／TokioMarineLife

■「強い言葉」を放つ理由

高市の言葉の核は、この「断定と曖昧の共存」にある。彼女の語りは、はっきりとした言葉で、まだ見えない未来を描く。「判断する」「申す」「責任を持つ」といった言葉が繰り返されると、聴く人は強い意志を感じる。内容がはっきりしていなくても、語り方の堅さが信頼をつくる。

強い言葉は、意味を固めるためではなく、意味を包み隠すために使われているとも言える。これは論理というより儀式に近い。発言を重ねるたびに、「私は国家の側に立つ者である」という姿勢が再確認される。

その結果、人々の記憶に残るのは、政策の細部よりも彼女の態度である。断定の口調、安定した視線、低く落ち着いた声、余計な感情を挟まない間。それらが一体となって「強い政治家」という印象を生む。高市の言葉は、言葉の少なさを姿勢の確かさで補う言語であり、説明よりも存在そのものを信じさせる力を持っている。彼女の言葉は、内容を超えて形式そのものが信念となる。その静かな発話の中に、支配の構造が隠れている。

■言葉の硬さが示す政治家の姿勢

高市構文の特徴を最もはっきり示すのは、一つひとつの発言に宿る「硬さ」である。使う言葉は少なく、感情を排し、文は短く切られる。とくに前任の石破茂と比較すると顕著である。その短い文の中に、断定と使命が同時に息づいている。長い説明よりも、立場を示すことを重視するため、発言そのものが姿勢の表現になる。

図表に示した5つの発言は、その核をなしている。どの言葉も短いが、背景には倫理、国家、歴史といった重い意味がある。

出典=森川友義『政治家の「答えない」技術』（扶桑社新書）

たとえば「日本を守る」「強く豊かに」といった句には、単なる政策の意図を超えた国家観が込められている。語られる内容より、語りの形に力がある。発話の瞬間が信念の証であり、説明を超えて存在を示す。高市の言葉は、量ではなく、密度によって政治を語る形式である。

高市構文を5つ並べて見ると、共通の型が浮かび上がる。動詞はすべて自分から行動する能動形であり、主語は多くの場合、省かれるか「日本」などの国家名詞に置き換えられている。感情を表す形容詞や副詞はほとんど使われない。

文は一層構造で短く、途中で枝分かれしない。余計な飾りをとり除き、意志だけを残す言葉である。これが高市のスピーチの基本的な形である。

■5つの発言が示していること

5つの発言には、それぞれ役割がある。1つ目と2つ目は使命を語り、自らの働く姿勢や誇り、国家の政策を示す。3つ目は判断の構えをつくり、意志を柔らかく伝えながらも揺るがない姿勢を見せる。4つ目と5つ目は防御と攻撃のバランスをとり、国家を守る意志を外へ向けて発信する。

とくに5つ目は安倍晋三が使った言葉に重ね合わせて、安倍外交の理念と自分を結びつけ、日本を世界の中で再び高めるという目標を表す。これらが連続すると、語り全体に硬い芯が通る。文が短いために一つひとつの言葉が独立し、説明を加えずとも完結している。文が終わるたびに、小さな結論が更新されていく。

この硬さは、国民に「ぶれない人」という印象を与える。高市の発言には、余白や間が多く、語られない部分がかえって重みを生む。意味を詰め込みすぎず、言葉を削ることで、発言そのものが象徴化される。沈黙の部分が多いほど、言葉は神聖さを帯び、聴く側の想像力を引き出す。高市の言葉の強さは、情報を減らすことによって際立つ。語るよりも、語らないことで存在感を強める戦略である。

短く切られた文、繰り返されるリズム、「日本」という主語。これらが組み合わさると、彼女の言葉は儀式のような響きを持つ。同じ形で信念を語るたびに、一貫した印象が積み重なっていく。高市の言葉の強さとは、変化の中で同じ姿勢を保ち続ける態度である。新しい内容を増やすより、安定した形式を繰り返すことによって、信頼を築く言葉である。

■「誇り」と「国益」の融合

高市構文の中心には、理念を政策の上に置く傾向がある。経済、安全保障、外交などの具体的な分野を語るときも、最終的には「日本」「誇り」「国益」といった抽象的な言葉に行き着く。政策を説明するというより、価値を宣言する形式である。論理で納得を求めるというより、倫理的な同意を引き出す語り方である。

森川友義『政治家の「答えない」技術』（扶桑社新書）

「国益」という言葉もまた、この理念を現実へつなぐ鍵である。理念を具体的な政策へ結びつける際、高市はこの語を頻繁に用いる。「日本の国益を損なう非常に不平等な部分が出てきた場合、しっかり物を申していかなければいけない」という発言は、道徳的な義務と外交的な強さを同時に示すものである。

ここでも主語は明示されない。誰が発言しているかを超えて、国家そのものが話しているように響く。「申す」という敬語が、柔らかく聞こえながらも、立場を動かさない力を持つ。高市構文では、言葉そのものが国家を守る盾として機能している。

理念の言葉が持つ力は、事実の重さを上書きする点にある。たとえ政策の結果が思わしくなくても、「日本の誇りを守るために」という言葉を添えれば、正当性は保たれる。高市の語りはこの仕組みを徹底している。

説明よりも正当化を重んじ、理屈よりも信念を優先する。政策の成否よりも、「日本という価値をどう守るか」を目的とする言葉。それが高市構文の根底にある発想である。

----------

森川 友義（もりかわ・とものり）

政治学博士

早稲田大学国際教養学部教授（前職）。1955年群馬県生まれ。早稲田大学政経学部卒、ボストン大学政治学修士号、オレゴン大学政治学博士号取得。国連勤務後、米国ルイス・クラーク大学助教、オレゴン大学客員准教授等を経て、現在に至る。専門は日本政治、恋愛学、進化政治学。政治学の著書としては『60年安保 6人の証言』（編著、同時代社）、『若者は、選挙に行かないせいで四〇〇〇万円も損している!?』、『どうする！依存大国ニッポン』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『生き延びるための政治学』（弘文堂）等がある。

----------

（政治学博士 森川 友義）