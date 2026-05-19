フィリーズをオプトアウトとなっていた

ドジャースは18日（日本時間19日）、救援のジョナサン・ヘルナンデス投手を獲得したと発表した。チェイス・マクダーモット投手をオプション（降格）、ベン・カスパリアス投手を15日間ILから60日間ILへ移行した。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ記者は同日に「関係者によると、ドジャースはフィリーズとの契約をオプトアウトしたジョナサン・ヘルナンデス投手と契約した。ブルペン陣が（離脱で）変わるなか、また休養十分な投手を獲得した」と投稿した。

29歳のヘルナンデスはマイナーで13試合に登板し、1勝し防御率4.80だった。メジャー通算127試合に登板し、防御率4.29だった。

ドジャースは現在、13人が負傷者リスト（IL）に入っており、中継ぎではグラテロル、ドレイヤー、カスパリアス、ディアス、スチュワート、カズンズが離脱している。前日17日（同18日）にはブルージェイズをDFAとなっていたエリック・ラウアー投手を獲得していた。（Full-Count編集部）