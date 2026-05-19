◆米大リーグ ヤンキース―ブルージェイズ（１８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１８日（日本時間１９日）、敵地のヤンキース戦に今季２度目の「３番・三塁」でスタメン出場。ヤンキースタジアム初安打となる中前打を放った。

ゴールドシュミットの先頭弾による１点を追うブルージェイズは４回、先頭のゲレロが右前打で出塁。岡本はヤ軍先発ウェザーズの真ん中に入ってくる初球シンカーをとらえ、中前にはじき返して続いた。２死からクレメントが左越えに３ランを放ち、３―１と逆転した。生還した岡本はホームインしたクレメントをホームで迎え、タッチを交わして祝福した。

岡本は前日１７日（同１８日）の敵地のタイガース戦で、４月１１日（同１２日）のツインズ戦に次いで今季２度目のベンチスタート。チームの快勝で出番はなく欠場となっていた。ブ軍はこの日、打線をテコ入れ。ゲレロが２番、岡本が３番に入った。岡本の３番はメジャー２度目だった。

Ａ・ジャッジらを擁するヤンキースは首位レイズを３ゲーム差で追うア・リーグ東地区２位。ブルージェイズは６・５ゲーム差をつけられての３位となっている。昨季は両軍とも９４勝６８敗で並び、直接対決成績で上回ったブ軍が地区優勝。プレーオフ地区シリーズでも顔を合わせ、ブルージェイズが３勝１敗で退けた、因縁のカードとなっている。