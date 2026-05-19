

広島県内には弁護士の無料相談窓口が多数あります

予期せぬ法的問題に直面した際は、一人で抱え込まずに法律の専門家である弁護士に相談しましょう。特に広島県内には、弁護士事務所はもちろん、弁護士会や市町村役場、法テラスなど、無料相談できる窓口が複数存在します。広島で利用できる無料相談窓口の特徴から、効果的な活用法、自分に合った弁護士の探し方までを詳しく解説します。

1. 広島で弁護士に無料相談ができる窓口4選

広島で弁護士に無料相談ができる4つの窓口と、それぞれの特徴を下表にまとめました。

1-1. 【お勧め】広島で無料相談ができる弁護士事務所

すでにトラブルが起こっている、またはこれから起こりそうな場合は、無料相談に対応している弁護士事務所に相談しましょう。広島県内には初回無料相談を実施している事務所も多数あります。相談の予約は事務所のホームページにある予約フォームやメール、電話で行います。なお、2回目以降の相談は有料となることが多いため注意してください。

「法的な問題で困っているが、何から手をつけてよいかわからない」「トラブルが長期化する前に解決したい」と考えている人は、弁護士事務所への相談をお勧めします。相談後にはそのまま依頼もできるため、スムーズな問題解決を図れます。

ただし、弁護士は取扱業務が幅広いため、対応できる分野がそれぞれ異なる点に注意が必要です。相談内容と弁護士の取扱業務が合っているか、あらかじめ事務所のホームページなどで確認しておきましょう。

1-2. 広島県内の法テラス

法テラスとは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。広島県には2つの法テラスがあります。

法テラスでは経済的な余裕がない方のために、同一案件について30分×3回までの無料法律相談を実施しています。利用条件は法テラスのウェブサイトから確認できます。

ただし、法テラスの窓口へ直接申し込むと、担当する弁護士を指名できません。もし自分で選びたいなら、法テラスと契約している弁護士を探し、その弁護士を介して法テラスの利用を申し込みましょう。

1-3. 広島弁護士会の相談窓口

広島弁護士会は、県内5カ所にを設けています。相談は基本的に有料ですが、相談場所や内容によっては無料となることもあります。詳細は広島弁護士会のウェブサイトで確認してください。

広島県で活動する弁護士が相談に応じてくれるため、安心できる窓口と言えます。ただし、自分の相談内容に詳しい弁護士が相談を担当してくれるとは限らない点に注意です。

1-4. 広島県内の各自治体の無料相談窓口

広島県内には、弁護士による無料法律相談を実施している自治体があります。「弁護士に気軽に相談したい」「法律に基づいた一般的なアドバイスが欲しい」という人にお勧めの窓口です。

ただし、相談時間が20分から40分程度と限られているほか、担当弁護士を選べないため、個別具体的な案件の相談は難しい点がデメリットと言えます。

2. 広島の弁護士事務所で無料相談できる内容

弁護士は法律の専門家として、法的トラブルを解決に導いたり、交渉や裁判手続きなどを代理したりしてくれます。対応分野が幅広いため、相談内容に応じてどの弁護士に相談すべきかを見極めることが大切です。

各分野での代表的な相談内容を紹介します。

【相続に関する相談】

・遺産分割協議の進め方や分け方について相談したい

・特定の相続人が遺産を隠している、使い込んでいる疑いがある

・遺言書を作成して将来のトラブルを未然に防ぎたい

・不公平な遺言書が残されており「遺留分」を請求したい

・被相続人（亡くなった人）に借金などの負の遺産があるため相続放棄の手続きをしたい

【離婚問題】

・性格の不一致や不倫などを理由に離婚の手続きを進めたい

・不倫の相手方や配偶者に慰謝料を請求したい

・親権を確保したい、適切な養育費の額を決めたい

・婚姻期間中に築いた財産を公平に分けたい

・離婚後の生活のために年金分割の手続きを行いたい

【交通事故】

・相手方の保険会社が提示してきた示談金額が妥当か確認したい

・保険会社との交渉をすべて任せて治療や生活に専念したい

・後遺障害の等級認定申請をサポートしてほしい

・過失割合に納得がいかない

・適正な休業損害や慰謝料を請求したい

【借金問題】

・債務整理（任意整理・自己破産・個人再生）の方法を知りたい

・将来利息のカットなどを通じて毎月の返済額を減らしたい

・家族や会社に内緒で借金問題を解決したい

・過払い金の返還請求をしたい

・督促を止めて、平穏な生活を取り戻したい

【刑事事件】

・家族が逮捕されてしまったので、至急面会してほしい

・被害者の方と示談交渉を行い、早期の釈放や不起訴を目指したい

・冤罪を晴らすための弁護活動をしてほしい

・執行猶予の獲得や刑の軽減を目指したい

・裁判までの間、自宅に戻れるようにしたい

3. 弁護士が電話で24時間、無料相談に対応している窓口はある？

緊急性の高い事案について、なるべく早く弁護士に相談できる方法を紹介します。

3-1. 24時間体制の弁護士相談窓口は少ない

多くの弁護士事務所は平日の日中などに業務を行っており、早朝や深夜を問わず24時間、弁護士が相談に対応しているケースは稀です。

ただし、刑事事件など緊急性の高い事案においては、対応の早さが結果を左右することもあるため、刑事事件を専門としている弁護士事務所では時間外でも柔軟に対応してくれる場合があります。

3-2. 夜間や早朝の相談する方法｜メール、問い合わせフォーム、LINE

深夜や早朝に弁護士事務所の営業時間外であっても、事務所の問い合わせフォームやメールを利用して相談内容を送信することはできます。メールなどで相談内容を送っておけば、翌営業日に弁護士が内容を確認し、折り返し連絡や回答をくれるでしょう。

メール相談は、自分の状況や質問を冷静に整理できる点や、関係する書類や証拠を添付できる点がメリットです。ただし、複雑な状況や感情的な問題は、文章だけでは十分に伝わらない可能性がある点には注意が必要です。

また、最近はLINEなどで簡単な相談に応じている弁護士事務所も増えています。

3-3. 弁護士以外に24時間電話で無料相談できる窓口

直接的な法的解決はできないものの、精神的なサポートや情報提供を24時間体制で行っている機関も存在します。

例えば、「」では、電話やチャット、SNSを通じて24時間体制で様々な困りごとの相談を受け付けています。暮らしの悩み、子育て、DV、心の健康など、幅広いジャンルに対応しており、まず話を聞いてほしいという場合に役立ちます。

しかし、これらの窓口の担当者は弁護士ではないため、具体的な法的アドバイスを提供することはできません。最終的に法的な解決を目指すのであれば、やはり弁護士への相談が不可欠です。

4. 広島で弁護士に無料相談するメリット

広島で弁護士に無料相談をするメリットは、主に以下の4つです。

法的な助言が得られる

現状の問題を明確化できる

トラブルの早期解決につながる

弁護士の信頼性を確認できる

4-1. 法的な助言が得られる

法的なトラブルを適切に解決するには、法的知識が不可欠です。弁護士に相談すれば、自分の主張に法的根拠があるか、手持ちの証拠が有効かなど、専門家の視点から具体的な助言が得られます。

4-2. 現状の問題を明確化できる

法的トラブルに直面すると冷静さを失い、問題の本質を見極めることが難しくなりがちです。状況が整理されないままだと、事態がさらに複雑化し、解決が困難になるおそれもあります。

専門家である弁護士に話を聞いてもらうことで、状況を客観的に整理し、解決すべきポイントや望ましい着地点を見出すことができます。

4-3. トラブルの早期解決につながる

早い段階で専門家へ相談すれば、状況確認や証拠収集といった初期の対応を滞りなく進めることができます。これにより事態の悪化を防ぎ、結果として問題の早期解決につながります。

さらに、正式に業務を委任すれば、弁護士が相手方との交渉を代理してくれます。専門知識に基づいた説得力ある主張により、交渉は円滑に進みやすくなります。相手との直接のやりとりや、それに伴う精神的ストレスから解放されることは大きなメリットです。

4-4. 弁護士の信頼性を確認できる

弁護士はそれぞれ経歴や専門分野、そして個性も多様です。無料相談の場は「この人に安心して自分の問題を任せられるか」を事前に見極める貴重な機会となります。

特に、相手方との交渉や裁判のように、長期にわたるサポートが求められるケースでは、依頼者と弁護士との信頼関係が重要です。複数の弁護士に無料相談をして、円滑なコミュニケーションが可能か、相性はどうかなどを比較検討するのもお勧めです。

5. 広島で弁護士に無料相談する際に注意すべきポイント

広島で弁護士に無料相談をする際は、以下の3点に留意しましょう。

相談時間に制限がある

案件によっては対応が限定される場合がある

担当弁護士を選べないことがある

5-1. 相談時間に制限がある

多くの無料相談は1回あたり30分から1時間程度と、限られた時間で行われます。この貴重な時間で最大限に有益な情報を得るためには、トラブルの現状や質問したい内容を事前に整理し、要点を絞って伝える準備をしておくことが大切です。

例えば、相続に関する相談であれば、相続人の情報や財産目録などの関連資料を持参すると、弁護士があなたの状況を素早く理解し、的確なアドバイスを提供しやすくなります。どのような資料が必要か、事前に事務所に確認しておくとよいでしょう。

5-2. 案件によっては対応が限定される場合がある

自治体や弁護士会が提供する無料相談の窓口では、特に専門性の高い複雑な案件に対しては、踏み込んだアドバイスが得られないことが少なくありません。多くの場合、一般的な法律知識や制度の紹介に留まる傾向があります。

具体的な解決策を求めるのであれば、最初から個別の弁護士事務所への相談を検討しましょう。その後の有料相談も活用し、時間をかけて弁護士とじっくり話し合うことが重要です。

5-3. 担当弁護士を選べないことがある

自治体や弁護士会のような公共の相談窓口では、担当する弁護士を指名できません。そのため、相談したい分野の経験や知識が十分でない弁護士が担当になる可能性も考慮する必要があります。

一方で、個別の弁護士事務所に直接相談するメリットは、自分の抱える問題に合った事務所を選べる点です。各事務所の専門分野は事務所のウェブサイトなどで確認できます。

6. 広島で無料相談ができる弁護士の探し方

広島で無料相談を受け付けている弁護士の探し方を紹介します。

6-1. インターネット検索を利用する

Googleなどの検索エンジンで「広島 相続 弁護士」「広島 離婚 弁護士」などのキーワードで検索すれば、エリアや得意分野を絞って網羅的に弁護士事務所を検索できます。

また、自宅や職場などからのアクセスを重視する場合は、マップ上で検索する方法も有効です。

6-2. ポータルサイトの弁護士検索を活用する

より詳細な条件を設定して効率的に弁護士を探したい場合は、ポータルサイトを利用するのがおすすめです。これらのサイトには、各弁護士事務所の詳しいプロフィール、実績、得意分野などが掲載されており、複数の候補を比較検討しやすい特徴があります。

例えば、離婚問題に関する相談であれば「離婚のカタチ」のような特化型サイトが便利です。地域や相談内容だけでなく、「初回相談無料」「土日祝の相談OK」といった条件での絞り込みも可能です。

6-3. 知人・友人からの紹介

もし身近に弁護士に相談した経験のある友人や知人がいれば、その人からの紹介も有効な手段の一つです。実際に依頼した経験に基づく情報は信頼性が高く、安心して弁護士に相談できます。弁護士にとっても、紹介による相談は信頼関係の構築がスムーズに進むメリットがあります。

ただし、紹介された弁護士が相談したい分野に詳しいとは限りません。実際に依頼する前に、弁護士の専門分野などを確認しておくことが大切です。

7. 広島で弁護士の無料相談を有効活用するコツ

広島で弁護士の無料相談を有効に活用するためのポイントを紹介します。

7-1. 相談内容や情報を事前に整理する

相談前に「具体的に何に困っているのか」「いつ、誰との間で何が起こったのか」を時系列順に整理しておきましょう。メモに書いておけば、限られた時間内での伝え漏れを防ぐことができます。また、相談内容に関連する資料を持参することも非常に重要です。例えば、借金に関する相談であれば、借入状況が分かる資料や督促状、給与明細などがあると、より具体的なアドバイスにつながりやすくなります。

弁護士の立場から見ても「どのような問題が発生していて、どのような解決を望んでいるのか」が事前に把握できると、相談者の状況や希望に沿った最適な解決策を提示しやすくなります。

7-2. 複数の事務所で対応や費用を比較する

無料相談を経て正式な依頼まで視野に入れているのであれば、複数の弁護士事務所で無料相談を利用し、各事務所の対応や弁護士との相性、費用などを総合的に比較検討することをおすすめします。同じ質問を複数の弁護士に投げかけ、助言内容や説明の明瞭さを比較することも、適切な選択をする上で有効です。

無料相談を利用したからといって、必ずしもその事務所に依頼する必要はありません。後悔のない依頼先選びをするためにも、焦らず慎重に弁護士を選定しましょう。

7-3. 問題に気づいたら早期に相談する

法的な問題に直面した場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。自分の判断だけで行動を起こしてしまうと、後で取り返しのつかない状況に陥ったり、不利な立場に追い込まれたりするリスクがあります。

問題が深刻化してしまってからでは、無料相談の範囲内での解決が困難になるケースも少なくありません。もし判断に迷うことがあれば、まずは弁護士の無料相談を活用するのが賢明な選択と言えます。

8. 広島で弁護士の無料相談窓口に関連して、よくある質問

Q. 無料相談だと、有料相談よりも対応の質が下がることはある？

無料相談だからといって、弁護士が対応をおろそかにすることは基本的にありません。多くの弁護士は、無料相談を将来的な依頼につなげる大切な機会と捉えており、相談者の信頼を得るために真摯な姿勢で対応しようと努めます。

弁護士が提供するアドバイスの質は、相談料の有無ではなく、むしろその弁護士が持つ専門知識やこれまでの経験によって左右されるものです。そのため、いくつかの事務所で無料相談をして、自分にとって信頼できる弁護士を見つけることが大切です。

Q. 無料相談後、正式な契約を強引に勧誘されることはある？

無料相談を終えた後に、その弁護士に依頼するかどうかを決めるのは相談者自身の判断です。弁護士側から無理に契約を迫ったり、しつこく営業したりすることは、通常ありません。自分の意思で納得して依頼をすることが重要です。

Q. 弁護士の無料相談は何回も利用できる？

多くの無料相談では、相談できる時間や回数に制限が設けられています。ほとんどの弁護士事務所では初回のみ無料で対応し、2回目以降は有料相談へと切り替わる形式をとっています。

ただし、事務所の方針や相談内容によっては「何回でも相談無料」としているケースもありますので、利用を検討する際は、事前に各事務所の条件を確認してください。

Q. 弁護士のランキングや口コミを参考に弁護士選びをしてもいい？

ランキングは選考の基準が不明瞭であることが多いです。また、口コミは個人の主観が強いため、あくまで参考の一つとして捉えましょう。ランキング上位の事務所だからと言って、弁護士の実力が高くあなたとの相性がよいとは限りません。まずは事務所へ足を運び、弁護士の説明や人柄、コミュニケーションのとりやすさを確認することが大切です。

9. まとめ 問題が複雑化する前に弁護士に相談を

法律に関する困りごとがある場合は、できるだけ早い段階で弁護士への相談を検討しましょう。広島県内には個別の弁護士事務所だけでなく、弁護士会や自治体、法テラスでも、無料の法律相談を利用できる機会が設けられています。

相談時間を最大限に有効活用するためには、事前に質問したいことや関連資料をきちんと準備しておくのがよいでしょう。弁護士から具体的な助言を多く得ることで、問題解決に向けた明確な見通しが立ちやすくなるはずです。

最適な弁護士事務所を見つけたいなら、ポータルサイトが非常に役立ちます。これらのサイトには、初回無料相談を実施している弁護士事務所が豊富に掲載されていますので、ぜひ積極的に活用してみてください。

（記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています）