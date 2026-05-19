moophemのナイトブラ♡締め付け感ゼロ級の快適美バスト習慣

楽天市場で大ヒットを記録したmoophem（ムーフェム）のノンワイヤーナイトブラ「Nature（ナチュレ）」が、ついにAmazon.co.jpでも公式販売スタート♡締め付け感を抑えながら、自然な美バストラインへ導く快適設計で、多くの女性から支持を集めている人気アイテムです。2026年5月26日（火）までは30％OFFクーポンも配布中。毎日の睡眠時間を、心地よいバストケアタイムへ変えてくれる注目アイテムをご紹介します。

締め付け感を抑えた快適設計

「Nature（ナチュレ）」最大の魅力は、“締め付けないのに整う”絶妙なフィット感。タグや縫い目を極限まで減らしたなめらかな着け心地で、寝ている間もストレスフリーに過ごせます。

ノンワイヤー仕様ながら、独自のホールド構造を採用。

バストを中央へ優しく寄せる「独自カップ設計」、脇肉や背中をすっきり整える「脇高設計」、横流れを防ぐ「サイドパネル」、そして下から支える「重力ケア」によって、自然なお椀型バストをサポートします。

頑張る女性だからこそ、夜は心も身体も解放したいもの♡優しさに包まれるような着用感は、毎日のナイトケアをもっと心地よいものにしてくれます。

吸水ショーツ「PlaySボクサー」で生理中も快適♡温活も叶える新発想

ヨガやおうち時間にも活躍♪

「Nature（ナチュレ）」はナイトブラとしてだけでなく、日中のリラックスタイムや軽い運動シーンにもおすすめです。

伸縮性の高いナイロン92％・ポリウレタン8％素材を採用し、身体の動きにやさしくフィット。ヨガやストレッチ、ピラティスなど、“しっかり動きたいけど締め付けたくない”シーンでも快適に着用できます。

ソフトカップ仕様で軽やかな着け心地なのに、バストラインはしっかりキープ。おうち時間を快適に過ごしたい方にもぴったりです。

Nature（ナチュレ）ノンワイヤーナイトブラ



価格：3,380円（税込）

サイズ展開：S／M／L／LL（全4サイズ）

※締め付け感が気になる方はワンサイズ大きめ推奨

素材：ナイロン92％／ポリウレタン8％

カップ：ソフトカップ仕様

豊富なカラー展開も魅力♡

カラーは全8色展開。シンプル派からフェミニン派まで、自分好みのカラーが見つかります♪

ブラックやネイビーは大人っぽく落ち着いた印象に。ヌードピンクやラベンダーは女性らしく優しい雰囲気を演出してくれます。トレンド感のあるピスタチオやグレージュも人気上昇中です♡

カラー展開：ブラック（BLACK）／ネイビー（NAVY）／ベージュ（BEIGE）／グレージュ（GRAY）／ライトグレー（LIGHT GRAY）／ヌードピンク（NUDE PINK）／ラベンダー（LAVENDER）／ピスタチオ（PISTACHIO）

毎日の眠りをもっと心地よく♡

「寝ている間も快適に過ごしたい」「バストケアはしたいけど苦しいのは苦手」そんな女性にぴったりなのが、moophemの「Nature（ナチュレ）」。

ナイトブラの機能性はもちろん、肌への優しさや心地よさまで考え抜かれた一枚だからこそ、毎日自然と手に取りたくなる存在になりそうです♡

Amazon公式販売スタートを記念した30％OFFクーポン配布期間中に、ぜひその快適さを体感してみてください♪