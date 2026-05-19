「老後に泣くのはどっちかな？」…実家暮らし39年の会社員“子ども部屋おじさん”の声も華麗にスルー。理由は、己を貫いて積み上げた「口座残高5,000万円」

「無理に一人暮らしをするより、実家で資産形成を優先したい」「住める家があるなら、あえて固定費を増やす必要はない」――そんな合理的な考え方を選ぶ人が増えています。周囲からの視線を受けながらも、実家暮らしを続け、資産5,000万円を築いた39歳会社員の事例とともに、“実家暮らし”のリアルを見ていきましょう。

「東京の家賃は高すぎる」…実家に住み続けるという選択

東京23区外の実家で暮らすAさん（39歳・仮名）は、これまで一度も一人暮らしをしたことがありません。会社員として働く「普通の独身男性」。ただひとつ違ったのは、Aさんが徹底して“固定費”を嫌ったことでした。

「新卒のころから、“東京の家賃は高すぎる。絶対家から出たくない”と思っていたんです」

幸運にも、実家は会社まで通える範囲内にありました。20代のころは毎月3万円を家に入れ、30代に入って収入が増えてからは、毎月5万円に加えてボーナス時に10万円ずつを渡し、実家暮らしを継続してきたのです。

東京で一人暮らしをすれば、家賃や光熱費で10万円近くになります。外食や総菜に頼れば食費もかさむでしょう。

そういう意味では、支出は圧倒的に少なく抑えることができました。Aさんは、その差額をほぼすべて投資に回してきたといいます。

「20代のころ、同僚は“家賃がきつい”“更新料が痛い”って言ってました。でも僕は、そのぶんをインデックス投資や高配当株に入れていたんです」

資産5,000万円突破…「独り立ちして一人前」に反論

もともと節約好き、これといった趣味もなかったため、手取りの多くを投資へ。気づけば、資産は5,000万円を突破していました。

一方で、39歳・実家暮らしという肩書きには、世間の風当たりもあります。同級生との飲み会で、「お前、まだ実家なの？」「いい加減独り立ちしろよ。いつまでお母さんのご飯食べてんの」と笑われたことも一度や二度ではありません。

ですが、Aさんは意外なほど気にしていません。

「もちろん世間的には“子ども部屋おじさん”なんでしょうね。でも、無理して一人暮らしして、貯金もなく、老後不安を抱えている人を見ると……正直、“老後に泣くのはどっちかな？”と」

かなりストレートな物言いですが、それはAさんが積み上げてきた自負でもありました。

「独り立ちして一人前、みたいな価値観ってありますよね。でも、毎月カツカツで将来の備えもないなら、それはどうなんでしょう。僕は、周りにどう見られるかより、お金の貯めやすさを優先してきてよかったと思っています」

実家暮らしは「合理的な選択」に

食品や光熱費、家賃など、暮らしに必要な支出は年々増加。大企業の初任給引き上げが話題になる一方、多くの中小企業では賃金の伸びが物価上昇に追いついておらず、実質的な生活負担は重くなっています。

そうしたなか、若い世代を中心に「無理に一人暮らしをする意味が見いだせない」と考える人も増えています。

総務省統計局『労働力調査（2024年平均）』によると、35歳〜54歳の未婚者のうち、親と同居している人は全国で約511万人。実家で暮らせば、家賃などの固定費を抑えられるだけでなく、家事や生活コストを分担できるメリットもあります。

かつては“自立していない”と見られがちだった実家暮らしですが、いまや将来への備えを優先するための現実的な選択として受け止められつつあるのです。

「お金だけがすべてではない」―心境の変化の理由

住宅費を抑え、投資に回し、資産を築く。合理的な生き方を実践してきたAさん。「このまま実家暮らしを貫く」と思いきや――実は心境に変化が出てきていると言います。

「実は……結婚相談所に話を聞きに行ったんですが、“実家暮らしの男性は不利です”って、かなりはっきり言われました」

資産の多寡に関わらず、婚活市場での実家暮らしは、今なお「生活力がなさそう」「精神的に自立していないのでは」というイメージを持たれやすいのも事実です。

Aさん自身、それを否定はしません。

「自分の洗濯や掃除は普通にやりますし、ただ親に甘えていたわけじゃない。ただ、じゃあ一人暮らしと同等かといわれると、それも違うんでしょうね。長く実家にいたからこそ、家庭を作る覚悟も持ちにくかった気はします。資産は、そこそこ貯まった。そろそろ“出る時”が来たのかもしれません」

資産5,000万円。老後不安の強い時代において、間違いなく大きな安心材料です。ただ、お金だけがすべてではない――そんな考えが、40歳を前にしてよぎるようになってきたとか。

“実家暮らし＝負け組”という時代では、もはやありません。 むしろ、合理的な選択として受け入れられ始めています。しかし、同時に人との関係や人生経験をどう築いていくのか。それを考えることも必要なのかもしれません。