松山英樹27位、久常涼は33位に後退 メジャーVのライが84人抜き【FedExCupランキング】
海外男子メジャー「全米プロ」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
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今大会でメジャー初勝利を挙げたアーロン・ライ（イングランド）が750ポイント（pt）を獲得。今季通算を917ptとして、108位から24位にジャンプアップした。26位で大会を終えた松山英樹は、1ランクダウンの27位（843pt）。久常涼も32→33位（714pt）に後退した。金谷拓実が130位、平田憲聖は157位。中島啓太は170位と、日本勢5人はいずれも1ランクダウンとなった。ランキング1位はキャメロン・ヤング（米国）がキープ。2位のスコッティ・シェフラー（米国）、3位のマシュー・フィッツパトリック（イングランド）も順位を維持した。「ウィンダム選手権」（8月6〜9日）終了時点の上位70人がプレーオフシリーズに進出。上位100人には来季シード権が与えられる。
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