新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、メガネを外した写真公開「きゃあああああイケメン」「みた瞬間コーヒー吹いたわ」
4人組ダンス&ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKA（24）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。メガネを外したショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「きゃあああああイケメン」メガネを外した写真を公開した新しい学校のリーダーズ・SUZUKA
SUZUKAは「My glasses...Fly High」と投稿。写真ではメガネを外し、激しく歌う様子を公開した。
この投稿には「めちゃくちゃいい表情でみた瞬間コーヒー吹いたわ」「メガネ飛ばすほど本気で、飛んだ後も本気なの強い…好き」「きゃあああああイケメン」などのコメントが寄せられている。
【写真】「きゃあああああイケメン」メガネを外した写真を公開した新しい学校のリーダーズ・SUZUKA
SUZUKAは「My glasses...Fly High」と投稿。写真ではメガネを外し、激しく歌う様子を公開した。
この投稿には「めちゃくちゃいい表情でみた瞬間コーヒー吹いたわ」「メガネ飛ばすほど本気で、飛んだ後も本気なの強い…好き」「きゃあああああイケメン」などのコメントが寄せられている。