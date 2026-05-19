豪中銀総裁補 インフレ期待の上昇リスク高まっている、目標付近定着目指す 豪中銀総裁補 インフレ期待の上昇リスク高まっている、目標付近定着目指す

リンクをコピーする みんなの感想は？

豪中銀総裁補 インフレ期待の上昇リスク高まっている、目標付近定着目指す



豪中銀のハンター総裁補は、豪州のインフレ期待が上昇するリスクが高まっていると語った。



米イラン戦争によって引き起こされたエネルギーショックにより、豪州のインフレ期待が上昇するリスクが高まっている。インフレ期待を引き下げるためには急激な景気減速が必要になる可能性がある、1990年代初頭の景気後退期に見られたような経済活動の大幅な減速が必要になるかもしれない。そのため、豪中銀がインフレ期待を中銀目標付近に維持することが極めて重要になる。

外部サイト