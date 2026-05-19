沢尻エリカ、小顔＆白T姿の近影に反響「40!?綺麗過ぎる」「可愛い」 『パッチギ！』『1リットルの涙』裏話も
俳優の沢尻エリカ（40）が、日本テレビ系バラエティー『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）にゲスト出演することが、わかった。番組公式インスタグラムが18日までに次回放送内容を公開し、近影ショットとともに出演を告知した。
【動画】小顔が際立つ！沢尻エリカの近影に反響
公式インスタグラムでは「次回のサクヒムは… まさかのご本人登場！『沢尻エリカ』」と23日放送回への出演を紹介。「赤裸々トークや人生相談も！」とつづり、Snow Man・佐久間大介と、バナナマン・日村勇紀の代役を務めるハライチ・澤部佑とのトーク映像の一部も公開された。
映像で沢尻は、アップヘアにシンプルな白Tシャツ姿で登場。小顔が際立つナチュラルな装いで笑顔を見せている。
投稿には「エリカ様40!?綺麗過ぎる」「えりか様嬉しい！」「相変わらず沢尻エリカ可愛い」「沢尻エリカさん大好きなんですっっっごく嬉しい」など、出演を喜ぶコメントが寄せられている。
同番組は、MCの佐久間と日村が、いま日本で注目されている“推し”について自由に調べ、語り合いながら魅力を掘り下げる“推しトークバラエティー”。
23日放送回では、沢尻が今だから語れる映画『パッチギ！』やドラマ『1リットルの涙』の撮影秘話を披露するほか、初舞台に挑戦した際の衝撃エピソードも明かす。
【動画】小顔が際立つ！沢尻エリカの近影に反響
公式インスタグラムでは「次回のサクヒムは… まさかのご本人登場！『沢尻エリカ』」と23日放送回への出演を紹介。「赤裸々トークや人生相談も！」とつづり、Snow Man・佐久間大介と、バナナマン・日村勇紀の代役を務めるハライチ・澤部佑とのトーク映像の一部も公開された。
投稿には「エリカ様40!?綺麗過ぎる」「えりか様嬉しい！」「相変わらず沢尻エリカ可愛い」「沢尻エリカさん大好きなんですっっっごく嬉しい」など、出演を喜ぶコメントが寄せられている。
同番組は、MCの佐久間と日村が、いま日本で注目されている“推し”について自由に調べ、語り合いながら魅力を掘り下げる“推しトークバラエティー”。
23日放送回では、沢尻が今だから語れる映画『パッチギ！』やドラマ『1リットルの涙』の撮影秘話を披露するほか、初舞台に挑戦した際の衝撃エピソードも明かす。