「お母さん言いたい事があって東京まで来ました」人気芸人のお母さんたちが上京！

5月19日（火）の『ロンドンハーツ』では、人気芸人のお母さんが上京し、今まで面と向かって言えなかった本音や痛烈なダメ出しをする企画「お母さん言いたい事があって東京まで来ました」が放送される。

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スタジオには、たくろう（赤木裕、きむらバンド）ときむらバンドのお母様、ちゃんぴおんず（大ちゃん、日本一おもしろい大崎）と大崎のお母様、ニッポンの社長（ケツ、辻皓平）とケツのお母様が登場する。

『M-1グランプリ2025』チャンピオン、たくろう・きむらバンドのお母様は「やっと銀行業務が終わった…」と独特な愛の送り方を激白。

ニッポンの社長・ケツのお母様は、「『ダブルインパクト』で優勝したからやっとほっとした」「なんかタイトルがほしかったんで」と、お母様自身にも野望が？ ケツはお母さんの前でいつもの調子が出せずに空回りする。

ちゃんぴおんず・大崎のお母様は、息子に辛口評価で相方の大ちゃんも動揺…？

「（田村）淳さんみたいなMCになってほしい」「今のネタだけだと飽きちゃう…」など、今まで言えなかった本音が飛び出すなか、なぜかお母さんよりも井口浩之（ウエストランド）が辛口に…？

息子だけでなく、相方へのダメ出しや禁断の関係が露わに…。

さらに、日本一おもしろい大崎のお父様登場で緊急事態発生!?