コレド日本橋で最大70％オフの「Thanks SALE」開催中。10月15日の閉館に向けて一部店舗で実施《6月15日まで》
コレド日本橋は、2026年10月15日の閉店に伴い、「Thanks SALE」や「THANKS スクラッチくじ」などのさまざまなキャンペーンを開催中です。
約22年分の感謝を込めたイベント盛りだくさん
2004年3月に開業したコレド日本橋が、10月15日をもって閉店します。
それに伴い、6月15日に営業終了する2階から4階までの店舗を中心に、多数のキャンペーンを実施中です。
・「Thanks SALE」
最大70％オフになる、期間限定で、最大70％オフになるセールを実施しています。
対象店舗はar*、エコー、Disk1、JINS、NEWYORKER OWN STYLE、style table、Nama Candle、ファブリックス、ミオ ミオです。
開催期間は6月15日まで。
・「THANKS スクラッチくじ」
5月15日から6月15日まで、対象店舗で3000円（合算不可）以上の購入で、スクラッチくじが1枚もらえます。
コレド日本橋で使えるお買い物券やお食事券が当たります。
各店舗の在庫がなくなり次第、配布終了します。
・「Thanks Coupon」
6月15日に営業終了する一部ショップで使える500円OFFクーポンを、三井ショッピングパークアプリで配布しています。
クーポンの利用は期間中、各店舗1人につき1回まで、1会計2000円以上の購入で使えます。
配布期間は6月7日まで。
対象店舗はエコー、Disk1、大峽製鞄、style table、Nama Candle、Recoverypro Lab. 疲労回復ウェアSHOP by宝島社、コスメキッチン、ミオ ミオ、 ar*、ネイルクイックです。
・プレミアム・ゴールドメダル会員限定「グルメポイントアップ」
三井ショッピングパーク メンバーズプログラムのプレミアム・ゴールドメダル会員限定で、ポイントアップキャンペーンを実施中です。
クレジット機能付きポイントカードでの支払いで、100円（税抜）につき通常2ポイントのところ5ポイントが付与されます。クレジット機能なしポイントカードの場合は、購入金額100円（税抜）につき通常1ポイントのところ4ポイントを付与。
対象店舗はコレド日本橋 4階の飲食店舗。
開催期間は6月14日まで。ただし、5月22日から25日と、6月5日は対象外です。
・「一輪花プレゼント」
2階から4階の対象店舗で、2000円以上購入した人を対象に、一輪花をプレゼント。プレゼントは数量限定のため、なくなり次第終了します。
・「きちんと見えする 大人のリラックス コーディネート」
リラックス感がありながら、落ち着きや華やかさのあるコーディネートを提案。
対象商品を含む2万円以上の購入で使える2000円オフクーポンを三井ショッピングパークアプリで配布しています。
対象店舗はカリテ スケープ、ノーブル、ノーリーズ、ユナイテッドアローズ、UNITED TOKYOの5店舗です。
期間は6月15日まで。
各キャンペーンの詳細は、公式ウェブサイトのキャンペーン情報ページで確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部