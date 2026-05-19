コレド日本橋で最大70％オフの「Thanks SALE」開催中。10月15日の閉館に向けて一部店舗で実施《6月15日まで》

コレド日本橋は、2026年10月15日の閉店に伴い、「Thanks SALE」や「THANKS スクラッチくじ」などのさまざまなキャンペーンを開催中です。

約22年分の感謝を込めたイベント盛りだくさん

2004年3月に開業したコレド日本橋が、10月15日をもって閉店します。

それに伴い、6月15日に営業終了する2階から4階までの店舗を中心に、多数のキャンペーンを実施中です。

・「Thanks SALE」

最大70％オフになる、期間限定で、最大70％オフになるセールを実施しています。

対象店舗はar*、エコー、Disk1、JINS、NEWYORKER OWN STYLE、style table、Nama Candle、ファブリックス、ミオ ミオです。

開催期間は6月15日まで。

・「THANKS スクラッチくじ」

5月15日から6月15日まで、対象店舗で3000円（合算不可）以上の購入で、スクラッチくじが1枚もらえます。

コレド日本橋で使えるお買い物券やお食事券が当たります。

各店舗の在庫がなくなり次第、配布終了します。

・「Thanks Coupon」

6月15日に営業終了する一部ショップで使える500円OFFクーポンを、三井ショッピングパークアプリで配布しています。

クーポンの利用は期間中、各店舗1人につき1回まで、1会計2000円以上の購入で使えます。

配布期間は6月7日まで。

対象店舗はエコー、Disk1、大峽製鞄、style table、Nama Candle、Recoverypro Lab. 疲労回復ウェアSHOP by宝島社、コスメキッチン、ミオ ミオ、 ar*、ネイルクイックです。

・プレミアム・ゴールドメダル会員限定「グルメポイントアップ」

三井ショッピングパーク メンバーズプログラムのプレミアム・ゴールドメダル会員限定で、ポイントアップキャンペーンを実施中です。

クレジット機能付きポイントカードでの支払いで、100円（税抜）につき通常2ポイントのところ5ポイントが付与されます。クレジット機能なしポイントカードの場合は、購入金額100円（税抜）につき通常1ポイントのところ4ポイントを付与。

対象店舗はコレド日本橋 4階の飲食店舗。

開催期間は6月14日まで。ただし、5月22日から25日と、6月5日は対象外です。

・「一輪花プレゼント」

2階から4階の対象店舗で、2000円以上購入した人を対象に、一輪花をプレゼント。プレゼントは数量限定のため、なくなり次第終了します。

・「きちんと見えする 大人のリラックス コーディネート」

リラックス感がありながら、落ち着きや華やかさのあるコーディネートを提案。

対象商品を含む2万円以上の購入で使える2000円オフクーポンを三井ショッピングパークアプリで配布しています。

対象店舗はカリテ スケープ、ノーブル、ノーリーズ、ユナイテッドアローズ、UNITED TOKYOの5店舗です。

期間は6月15日まで。

各キャンペーンの詳細は、公式ウェブサイトのキャンペーン情報ページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部