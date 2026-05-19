１９日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３８６円高の６万１２０２円と反発。



前日は欧州株市場が総じて上昇したが、米国株市場ではＮＹダウが反発したものの、半導体セクターに売りがかさみ、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は続落となった。東京市場でも米半導体株安はネガティブ材料ながら、前日まで直近３営業日で日経平均は２４００円以上も下落しており、目先リバウンド狙いの買いが優勢となっている。ただ、ＷＴＩ原油先物価格が一段と上昇するなか、長期金利の動向などに引き続き神経質な地合いとなることが予想され、６万１０００円台では戻り売り圧力も意識されそうだ。



出所：MINKABU PRESS