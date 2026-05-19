永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）第7話の放送に向けて、益田千愛プロデューサーのコメントが公開された。

参考：『時すでにおスシ!?』が突いた親心の盲点 中沢元紀の“絶妙な息子感”がクセになる

本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが飛び込んだのは、3カ月で鮨職人になれるという“鮨アカデミー”だった。『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の兵藤るりが脚本を手がけ、『ライオンの隠れ家』（TBS系）の坪井敏雄、『この恋あたためますか』（TBS系）の岡本伸吾、『不適切にもほどがある！』（TBS系）の金子文紀が監督を務める。

益田プロデューサーは第6話の撮影について、回想シーンにおける待山家の撮影を振り返り、「永作さん、後藤（淳平）さんの温かく包み込むような空気感が、待山家で渚はこういう時間を過ごしてきたんだなということを物語ってくださり、我々も知らなかった家族の思い出をのぞかせてもらったような気持ちになりました」とコメント。また、アカデミーのセットに初めて入ったという渚役の中沢元紀については「ワクワクとした表情で、にこやかに撮影に臨んでくださいました」と明かし、同時に現場へ研修に来ていた新入社員たちのまっすぐな姿に「『一緒に頑張ろう！』と、心の中でエールを送りながら、思わず胸にグッときてしまいました」と舞台裏を語った。

第7話については、「これまで言えなかったこと、伝えられなかったこと、触れられなかったところに触れる回」と予告。第6話で緊迫した展開を迎えたみなとと渚の親子関係の行方や、大江戸先生の元妻・澪の再来、さらに「ブリ」をテーマにした授業など注目ポイントを挙げ、「少しずつ変化していくそれぞれの距離感と関係性から、最後の最後まで目が離せない物語となっています」と視聴者へメッセージを送った。

益田千愛（プロデューサー）コメント第6話撮影裏話回想シーンの待山家は比較的早い段階で撮影をしました。永作さん、後藤さんの温かく包み込むような空気感が、待山家で渚はこういう時間を過ごしてきたんだなということを物語ってくださり、我々も知らなかった家族の思い出をのぞかせてもらったような気持ちになりました。撮影が終わってからも、本当の家族のようにアイスケーキを一緒に囲み、温かい家族の時間が流れているようでした。渚役の中沢さんは今回、アカデミーのセットに入るのが初めてでした。体験授業スタイルの衣装になった際は、まさに初めての体験授業に挑戦するかのような様子で、ワクワクとした表情で、にこやかに撮影に臨んでくださいました。調理室や、ドラマ上では大江戸先生しか入ることのない横田学長の学長室にも興味津々。撮影終わりにも、学長席に座ってみたり、セット探検を楽しんでらっしゃいました。また、第6話を撮影している期間は、ちょうどTBSテレビの新入社員がドラマ現場に研修に来ていたのですが、いわば彼らは、研修で葛藤している渚と同じ環境にいる後輩たち。現場を見て、仕事に触れて、目に映るものすべてが新鮮で、輝く眼差しで。これからそれぞれの部署で、さまざまな経験をしていくだろう彼らのまっすぐな姿を見て、「一緒に頑張ろう！」と、心の中でエールを送りながら、思わず胸にグッときてしまいました。

第7話見どころ＆注目ポイント第7話は、これまで言えなかったこと、伝えられなかったこと、触れられなかったところに触れる回です。まだ渚の核心に触れられないままのみなとは、渚に“ある思い出の場所”に誘われます。第6話で緊迫した展開を迎えた、みなとと渚の親子関係は、どうアップデートしていくのか。また、大江戸先生の元妻・澪も再来！ 度々パグのホタテを大江戸に預けに来る、謎の存在だった澪が抱える本音とは？ そして、大江戸先生は、待山家にはじめて足を踏み入れる展開に!?今回の授業のテーマは出世魚ともいわれている「ブリ」。その、大江戸先生らしい解釈にもご注目ください。みなとと大江戸の間にも、新たな距離感が生まれる予感!?ちょっと心がざわざわ。ちょっとロマンスもざわざわ……少しずつ変化していくそれぞれの距離感と関係性から、最後の最後まで目が離せない物語となっています。（文＝リアルサウンド編集部）