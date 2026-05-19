【春日良一 特別寄稿】

【春日氏コラム】ロシアの18歳フィギュア選手にスポーツが政治を超える瞬間を見た

5月初旬に開催された国際オリンピック委員会（IOC）理事会の報告は、オリンピズムを信じてきた者にとって落胆を禁じ得ないものであった。



コベントリー会長の記者会見では、オリンピックQシリーズ（五輪予選イベント）の開催地決定や、2022年のオリンピック休戦違反を理由に制裁を受けていたベラルーシの資格回復が発表された。しかし、直近のミラノ・コルティナ冬季五輪における「オリンピック休戦」について語られることはなかった。

オリンピック開会7日前からパラリンピック閉会7日後までの期間は、国連総会決議に基づく「オリンピック休戦」の対象期間である。ところが、ミラノ・コルティナ冬季五輪閉会の6日後、米国とイスラエルによるイランへの軍事行動が行われた。

2022年の北京冬季五輪時には、ロシアとベラルーシによる「休戦」違反に対し、IOCは史上初めて国家権力に対する制裁を科した。私は今回も、IOCが少なくとも「休戦」の理念的重要性について何らかの声明を出すのではないかと注視していた。しかし実際には、「休戦」期間中に選手が安全に渡航できることへの期待を表明するにとどまり、米国やイスラエルへの直接的言及はなかった。

私は「休戦」の理念を改めて訴えるべきではないかと考え、独自のルートでIOC会長宛に書簡を送った。また4月にはフランスの国際スポーツ専門メディア「Francs Jeux」に小論を投稿し、「休戦」には沈黙しながら、「トランスジェンダー女子の女子種目参加」問題には明確な結論を示したIOCの非対称性について疑問を呈した。

なぜ、IOCは「休戦」について沈黙するのだろうか。

IOCが長年最重要視してきたのは、スポーツの自律である。政治的干渉を受けず、スポーツを独自の価値体系によって運営するという考え方だ。そして、その自律性こそが、スポーツを通じて世界平和を実現しようとするオリンピズムの基盤でもあった。1980年のモスクワ五輪では、ソ連のアフガニスタン侵攻への抗議として米国が西側諸国にボイコットを呼びかけ、続く1984年のロサンゼルス五輪では東側諸国が報復的ボイコットを行った。しかしIOCは、政治的対立に深入りすることなく、競技大会の開催維持そのものに専念した。それが当時のIOCの「政治との距離感」であった。

冷戦終結後、世界は一時、対立なき時代へ向かうかに見えた。しかし現実には民族紛争や地域対立が頻発し、さらに近年では権威主義体制と民主主義体制の対立も先鋭化している。

そうした時代に登場したのが、2013年に就任したバッハ会長である。バッハは、どの政治体制の国家ともスポーツを通じて関係を維持できる空間を守ろうとした。その象徴が、2018年のオリンピック憲章改正で「政治的中立」という概念を明示したことであった。

しかし一方で、2022年北京冬季五輪時の「休戦」違反に対しては、ロシアとベラルーシに対する制裁という前例のない措置を取った。これは、スポーツが初めて国家権力に対して意思を示した瞬間でもあった。ロシアはその後、オリンピックに代わる国際競技秩序の構築を試みたが、それはオリンピック運動に匹敵する求心力を持つには至らなかった。

私は、2025年にバッハからバトンを受け継いだコベントリー会長も、この路線を継承するものと思っていた。しかし、彼女が示した方向性はやや異なるように見える。

「スポーツは政治には何もできない。しかし、スポーツには人々を結びつける力がある」

百家争鳴のトランスジェンダー問題については早々に決心

コベントリー会長の発言は、スポーツが政治そのものに働きかけることには慎重であり、スポーツはあくまでスポーツの領域に留まるべきだという思想を示唆しているように思える。実際、「トランスジェンダー女子の女子種目参加」については、それまで国際競技連盟に委ねられていた問題にIOC自らが踏み込み、「生物学的女子のみが女子種目に参加できる」との方向性を示した。これはスポーツ内部の秩序維持の問題として扱われたのである。

しかし、ここには根源的な問いが残る。

スポーツが政治に対して何も語らないのであれば、「スポーツによる世界平和構築」というオリンピズムの理念は、どのように実践され得るのだろうか。オリンピックが単なる世界選手権や巨大スポーツイベントと異なるのは、その背後に理念が存在するからであると私は信じてきた。

バッハ会長が国連やG7、G20といった政治的空間にも積極的に足を運び、各国首脳にスポーツとオリンピックの価値を訴え続けた姿勢は、まさにオリンピズムの実践であった。そこには、「スポーツのためのスポーツ」ではなく、「世界のためのスポーツ」という思想が存在していた。2028年五輪開催国である米国に対し、「休戦」の理念を十分に語れなくなった時、オリンピックはなお「世界平和を志向する祭典」であり続けることができるのだろうか。

米国大統領トランプは就任直後にトランスジェンダー選手の女子競技参加を禁止する大統領令に署名している。米国が「休戦」を破ったことには沈黙し、百家争鳴のトランスジェンダー問題については早々に決心したコベントリー政権のあり様はトランプに忖度しているように見える。

もう直ぐ始まるサッカーワールドカップを主催する国際サッカー連盟（FIFA）会長インファンティーノがFIFA平和賞を新設してトランプに授与するなど恥ずべきゴマスリぶりを発揮しているが、IOCは政治権力に毅然として対峙しなければ平和の祭典の主催者になれない。

（春日良一／五輪アナリスト）